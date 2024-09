Adolescente e homem morrem após canoa afundar em rio de Lages

Um incidente ocorreu na manhã do domingo, 8, na localidade de Santa Terezinha do Salto, em Lages, envolvendo o afogamento de duas pessoas no rio Caveiras. O acidente ocorreu por volta das 8h da manhã, na rua do Jundiá, conhecida como ponta do Jundiá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma canoa que transportava seis pessoas afundou no rio. Imediatamente, uma equipe de busca e mergulho foi acionada para o local.

A equipe encontrou a canoa, que estava vertical devido ao peso do motor, a aproximadamente 60 metros da margem do rio. A busca foi intensificada nos arredores da embarcação.

O primeiro corpo foi localizado às 10h a uma profundidade de cerca de 6 metros e removido para a margem. Após mais uma hora de busca, o segundo corpo foi encontrado a aproximadamente 5 metros da canoa, a uma profundidade de 4 metros.

As vítimas foram identificadas como um jovem de 17 anos e um homem de 39 anos, ambos residentes em Lages. Os corpos foram removidos do rio e entregues à equipe da Polícia Científica para os procedimentos legais necessários.

