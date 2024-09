Setembro avança para seu décimo dia com volumes de chuva em Brusque abaixo de 10 mm, refletindo um quadro de escassez pluviométrica, que tem caracterizado a condição do tempo recente.

Importante mencionar que, esse padrão predominantemente seco já se iniciou em agosto, quando o município registrou apenas 27 mm de precipitação ao longo de todo o mês.

Entretanto, a previsão começa a indicar uma mudança nas condições meteorológicas a partir da próximo sábado, 14, devido à passagem de uma nova frente por Santa Catarina.

Assim, a expectativa indica o retorno da chuva mais abrangente, bem como uma queda nas temperaturas, sob uma sensação térmica mais baixa voltando a dominar a região brusquense.

Para mais detalhes sobre essa mudança à vista, acompanhe o boletim completo e esclarecedor do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, logo após a foto.

O tempo antes da mudança

*Boletim: Climaterra >>

Começamos este boletim com informações sobre o tempo seco, que deve favorecer as atividades ao ar livre para os moradores de Brusque e de todo o Vale do Itajaí-Mirim, não apenas nesta terça-feira, mas até pelo menos boa parte da sexta-feira.

Nesse intervalo, não há previsão de chuva. O destaque fica por conta do aquecimento, já que o sol deve aparecer sob um céu marcado pela fumaça.

As temperaturas máximas, especialmente entre quarta e quinta-feira, poderão atingir picos consideráveis, com um desses dias podendo chegar à marca de 35°C.

No entanto, mudanças no padrão meteorológico estão a caminho, como veremos no próximo segmento.

A mudança do tempo

Quando avançamos na projeção e chegamos à sexta-feira, o dia ainda deve ser marcado por tempo seco na maior parte do período.

Contudo, a partir da noite, com a aproximação da madrugada seguinte, uma frente fria trará uma mudança completa nas condições do tempo em Brusque e região.

Este sistema promete o retorno de chuvas mais abrangentes e a volta de uma sensação térmica mais baixa, que deverá se estabelecer durante o próximo fim de semana.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta terça-feira, continuamos então a focar nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos destacar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

É importante ressaltar que não houve registro de chuvas durante esse período (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens capturam o início da manhã desta terça em cada local descrito nas legendas.

Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 5

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 7

