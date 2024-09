VÍDEO – Pitbull é resgatado após ser amarrado em poste na localidade do EMA II, em Brusque

Um pitbull foi resgatado após ser encontrado amarrado em um poste na localidade do EMA II, em Brusque, na segunda-feira, 9. O resgate foi feito pela representante do projeto Cadeia para Maus-Tratos, Jéssica Ricardo, em conjunto com a Acapra e do Bem-Estar Animal.

Após ser resgatado, o animal foi levado para uma clínica veterinária. Ao jornal O Município, o chefe do Bem-Estar Animal, Cassiano Tomio, afirma que o cachorro não apresentava problemas de saúde.

“Segundo o médico, o animal tem entre 3 a 4 anos. Ele continua na clínica até ser encontrado um lar temporário para ele. Ele também será castrado”, diz.

Por fim, Cassiano pede à população que, caso possua informação de suspeito, repasse para a Polícia Militar ou para o setor do Bem-Estar Animal.

