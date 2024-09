Brusque x Vila Nova: confira como garantir ingressos para partida em Itajaí

Iniciou nesta terça-feira, 10, a venda de ingressos para a partida Brusque x Vila Nova, que acontecerá no sábado, 14, no estádio Doutor Hercílio Luz, em Itajaí. O jogo será às 17h.

Os ingressos estão disponíveis no site Ingresso Nacional, na secretaria do clube e na loja da Bruscão Mania, no Centro de Brusque.

Confira os locais e horário de venda:

Loja Bruscão Mania

– Terça a Sexta: 9h às 18h

– Sábado: 9h às 12h

Secretaria do Brusque

– Terça a sexta: 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h

Estádio Dr. Hercílio Luz

– Sábado: 12h às 17h

Mandante e Visitante: www.ingressonacional.com.br

Confira os valores:

– Coberta Brusque: R$50

– Descoberta Brusque: R$30

– Visitante: R$30

Sócio-torcedor

O Sócio Torcedor do Quadricolor tem acesso garantido em todos os jogos do Quadricolor em casa. Basta entrar no aplicativo exclusivo do sócio e acessar o estádio com o QRCode.

Camisa do Brusque

Nos setores destinados ao torcedor do Brusque só será permitida a entrada de torcedores com a camisa do Brusque ou camisa normal. Não será permitido a entrada de camisas de outros clubes.

Meia-entrada e não pagantes

I – Público até 12 anos de idade não paga ingresso na descoberta do Brusque e paga apenas meia-entrada na coberta. O acesso se dará direto na catraca, com o ingresso junto com os pais ou responsáveis e documentação. Na hora que o pai ou responsável for adquirir o seu ingresso, poderá solicitar o ingresso de cortesia para a criança. Sem a apresentação deste ingresso, a criança não poderá acessar o estádio.

II – Estudantes deverão apresentar a carteirinha de estudante para acessar o estádio.

III – Público acima de 60 anos paga meia-entrada. Deverão apresentar documento comprovando a idade.

IV – Professores pagam meia-entrada mediante apresentação do comprovante de renda.

