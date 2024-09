Brusque contratou nove jogadores na janela de transferências

A janela de transferências do futebol brasileiro se encerrou em 2 de setembro, e o Brusque fez nove contratações no período para a sequência da Série B. Destes jogadores, o zagueiro Gabriel Pinheiro e o lateral-esquerdo Gabriel Lima ainda não estrearam. O quadricolor contratou atletas de diversas posições diferentes, com exceção de goleiro e lateral-direito.

Os clubes puderam regularizar seus reforços nacionais e internacionais a partir de 10 de julho, com a abertura da janela. Contudo, o Brusque precisou de 25 dias para anunciar as primeiras novidades. Passaram-se cinco rodadas dentro da janela até 4 de agosto, quando foram anunciados os atacantes uruguaios Rodrigo Pollero e Matías Ocampo.

As primeiras estreias ocorreram em 21 de agosto, passados 38 dias (e sete rodadas da Série B) desde a abertura da janela. Lorran e Pollero estrearam na derrota por 4 a 1 diante do Goiás, em Goiânia, em 21 de agosto. O atacante fez a assistência para o gol brusquense, marcado por Rodolfo Potiguar.

Contudo, Pollero sofreu um estiramento muscular na coxa em seu terceiro jogo, contra o Operário-PR, em 2 de setembro. Como vinha da temporada europeia, teve férias no começo do ano, e seu jogo oficial mais recente pelo Bellinzona, da Suíça, havia sido disputado em 20 de maio.

Após Pollero e Ocampo, foram contratados o volante Lorran (ex-Náutico) e o meia Tato González (ex-Liverpool-URU). Nos últimos nove dias da janela, de 25 de agosto a 2 de setembro, foram anunciados quatro jogadores: o zagueiro colombiano Jhan Torres (ex-Barranquilla), o zagueiro Gabriel Pinheiro (ex-Nova Iguaçu), o meia Paulinho (ex-Anápolis-GO) e o atacante Cauari (ex-Aparecidense-GO).

O lateral-esquerdo e meia Gabriel Lima não foi anunciado oficialmente, chegando do Real Brasília-DF no início de agosto. Num primeiro momento, havia chegado apenas para testes. Ele integra o elenco quadricolor, foi relacionado para duas partidas, mas ainda não estreou.

Regularização demorada

O Brusque também teve dificuldades para regularizar os primeiros jogadores estrangeiros. Pollero e Ocampo levaram mais de duas semanas entre os anúncios de suas contratações e as regularizações para poderem entrar em campo.

O diretor de futebol André Rezini afirma o clube esteve atento, buscando agilidade no processo. Ele explica ainda que os trâmites têm mais etapas do que a transferência de um brasileiro que vem do exterior ou de um estrangeiro que já tenha passado pelo Brasil.

“É a primeira vez destes jogadores vindo ao Brasil, isto requer várias situações. Não é como contratar um brasileiro, não é tão simples. Eles têm que fazer um CPF, tem que sair o número da Receita Federal para nós — e isto não sai no mesmo dia, demora dias. Eles têm que ir à Polícia Federal, em Itajaí, para fazer o visto de trabalho. Passa também pelo TMS (sistema online da FIFA para transferências internacionais).”

Suspensões no exterior

Além disso, o Brusque foi surpreendido com a necessidade de Ocampo e Tato González cumprirem suspensões antigas em copas estrangeiras.

Ocampo chegou a viajar para enfrentar o Goiás, mas sua situação ainda não estava regularizada. Para o jogo contra o Sport, quando o atacante iria finalmente estrear, o quadricolor foi notificado que o jogador precisaria cumprir suspensão suspensão por conta de um cartão vermelho recebido nas quartas de final da Copa do Uruguai, em 12 de fevereiro, quando o Liverpool perdeu por 3 a 1 para o Peñarol. No Uruguai, só seria necessário cumprir a suspensão na edição seguinte do torneio.

Tato González precisou cumprir suspensão pela vez em que levou dois cartões amarelos em 17 de setembro de 2023, atuando pelo Schaffhausen, da Suíça, nos 16 avos de final da copa nacional, na derrota para o Bellinzona. Depois, o uruguaio atuou pelo Liverpool-URU, onde não precisou cumprir a suspensão.

Cumprir estas suspensões é necessário conforme o artigo 77 do Regulamento Geral de Competições (RGC) da CBF.

Saídas

Ao longo da janela de transferências, quatro jogadores deixaram o Brusque. O zagueiro Matheus Salustiano assinou com o Guarani. O meia Anderson Rosa voltou à Portuguesa-RJ após empréstimo. Conforme anúncio do quadricolor, o atacante Wellissol rescindiu contrato rumo ao futebol australiano, mas não há confirmação de seu novo clube; e o centroavante Olávio se transferiu ao Athletic-MG.

