Carro é flagrado a quase 200 km/h no contorno viário da Grande Florianópolis

Na segunda-feira, 9, policiais rodoviários federais realizaram fiscalização de excesso de velocidade no contorno viário da Grande Florianópolis. No total, 64 veículos foram flagrados transitando acima do limite.

Um automóvel passou pelo monitoramento a 184 km/h e um caminhão a 121 km/h. A velocidade máxima permitida no Contorno é a mesma do trecho original da rodovia: 100 km/h para veículos leves e 80 km/h para veículos pesados.

Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, o percentual da velocidade excedida no momento da fiscalização determina se a infração é média, grave ou gravíssima.

O valor da multa pode variar de R$ 130 a R$ 880 e, no caso de infrações gravíssimas, o motorista pode ter a carteira de habilitação suspensa.

“O excesso de velocidade diminui a capacidade do motorista se antecipar a imprevistos como outros acidentes ou pedestres atravessando a pista. Nestas condições, também é mais difícil para o condutor manter o controle do veículo. A velocidade também agrava as lesões dos envolvidos, transformando em grave ou fatal uma colisão que poderia envolver apenas feridos leves”, informa a Polícia Rodoviária Federal.

