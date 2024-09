Da cozinha ao setor da construção civil, Irmãos Fischer apresenta produtos em feira internacional no México

A empresa brusquense Irmãos Fischer participou na Expo Nacional Ferretera 2024, um dos mais importantes eventos globais dos setores de ferragens, ferramentas e construção civil. A feira internacional aconteceu de 5 a 7 de setembro em Guadalajara, no México, e reuniu mais de 27 mil visitantes.

Durante a feira, a Fischer apresentou uma linha diversificada de produtos que atendem desde as necessidades da cozinha até o setor da construção civil. Foram destacados soluções, como carrinhos de mão projetados para otimizar a eficiência em diversos projetos.

Para a empresa, a Expo Ferretera é uma oportunidade estratégica para o empreendimento expandir a presença na América Latina. Assim, a empresa avalia que a participação fortaleceu sua rede internacional e estabelecendo novas parcerias.

A diretora comercial e de marketing da Fischer, Karin Fischer, pontua que a feira, referência no setor, oferece um ambiente ideal para troca de ideias e criação de conexões de negócios globais que vão além das fronteiras. “Essa participação nos permite não apenas mostrar nossos produtos, mas reforçar nosso compromisso com a inovação e a qualidade”, afirma

Durante o evento, a Fischer esteve acompanhada por uma comitiva brasileira, em parceria com a ThinkPlastic. Foram apresentadas soluções de fornos, cooktops e carrinho de mão.

“Investimos continuamente em pesquisa e desenvolvimento para acompanhar as tendências de mercado e atender aos desejos do consumidor, sempre com foco em oferecer as melhores soluções”, complementa.

Feira internacional

Há 35 anos, a Expo Nacional Ferretera é considerado o evento mais representativo do setor de ferragens na América Latina, ocorrendo anualmente em Guadalajara, e posicionando-se nos últimos anos como a 3ª exposição mais importante do setor no mundo.

Confira fotos:

Leia também:

1. Brusque entra em clima de verão nesta quarta-feira; veja a previsão de temperatura

2. Mega-Sena 2772: apostador de Brusque acerta a quina e fatura quase R$ 65 mil

3. Prefeitura de São João Batista anula oito concursos públicos; entenda

4. Eleição em Brusque: “Podemos ter VLTs na cidade”, diz Cedenir Simon (PT); veja entrevista

5. Conheça os candidatos a vice-prefeito de Brusque



Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: