Conheça os candidatos a vice-prefeito de Brusque

As campanhas dos candidatos a prefeito de Brusque encaminharam ao jornal O Município os currículos com as trajetórias pessoais, profissionais e políticas dos concorrentes ao cargo de vice-prefeito em cada chapa.

Disputam a função André Batisti (PL), como vice de André Vechi (PL); Rodolfo Beuting (PT), como vice de Cedenir Simon (PT); Moacir da Acapra (DC), como vice de Danilo Visconti (DC); e Nik Imhof (MDB), como vice de João Martins (PSD).

André Batisti (PL)

André Batisti é natural de Brusque, tem 43 anos, cresceu no Centro II e atualmente reside no bairro Souza Cruz. Divide a vida com Tuani, sua esposa, há 15 anos.

Trajetória profissional

Aos 14 anos, André começou a trabalhar como estagiário em uma metalúrgica. Em 2008, abriu o primeiro empreendimento no ramo têxtil. Desde 2011, tem uma sociedade de revenda de carros. É formado em administração pela Unifebe e especialista em gestão financeira e fluxo de caixa pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Trajetória política

Atuou no Conselho Municipal de Saúde e foi presidente da Associação de Moradores do Centro II. Foi eleito vereador em 2020, e em 2023, na eleição suplementar, se elegeu vice-prefeito, cargo que ocupa atualmente. Em 2024, chegou a ser secretário de Infraestrutura por um período.

Rodolfo Beuting (PT)

Rodolfo Beuting nasceu em Brusque em 1995. A mãe dele, Silvana, e o pai Luiz Carlos, popular Carlito, foram servidores públicos municipais por mais de 30 anos. Rodolfo é noivo da empresária e pedagoga Sara Driele Dias.

Trajetória profissional

É formado em Direito pela Unifebe. Ele atua como advogado e é especialista em Direito Público e Direito Penal.

Trajetória política

Rodolfo foi presidente do grêmio estudantil do Colégio São Luiz. Também foi vice-presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Unifebe. Na gestão do ex-prefeito Paulo Eccel, atuou na coordenadoria do Transporte Universitário e no Sistema Nacional de Emprego (Sine). Em 2016, concorreu a vereador pelo PT, mas não se elegeu.

Moacir da Acapra (DC)

Moacir da Acapra nasceu e foi criado em Brusque, no bairro Santa Rita. É casado com Marilete Baungartner Giraldi há 34 anos e é pai de Pietro Giraldi, de 16 anos.

Trajetória profissional

Após finalizar o Ensino Médio, atuou como instalador de antenas até 2012.

Trajetória política

Moacir foi vereador entre 2013 e 2016. Durante o período, em 2014, concorreu a deputado federal, mas não se elegeu. Em 2016, foi candidato a vice-prefeito na chapa do ex-secretário regional Jones Bosio, mas também não foi eleito. Além disso, ocupou cargos de diretor do Zoobotânico e chefe do Bem-Estar Animal.

Nik Imhof (MDB)

Nik Imhof é natural de Brusque e tem 32 anos. Nasceu no São Pedro, bairro em que cresceu ao lado dos pais Amarildo Imhof e Noeci Dietrich Imhof e dos avós Beno Imhof e Martha Imhof. É pai de Henry.

Trajetória profissional

Formado em Engenharia Civil pela Univali em 2016, Nik Imhof é construtor civil. Estudou na Faculdade de Deggendorf, na Alemanha, entre 2014 e 2015. Concluiu também o curso de técnico em Transações Imobiliárias, com extensão em Avaliação de Imóveis, e é pós-graduado em Gestão de Pessoas.

Trajetória política

Foi diretor-geral da Secretaria de Obras no governo do ex-prefeito Jonas Paegle, entre 2017 e 2020. Foi eleito vereador em 2020.

