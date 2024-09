Brasil tem em média 127 processos por dia pelo crime de difamação

Difamação

Dados inéditos divulgados ontem, obtidos em um painel de estatísticas do Conselho Nacional de Justiça, dizem que o Brasil tem uma média de 127 processos por dia pelo crime de difamação. SC registrou no 1º semestre deste ano uma média de sete processos diários e um volume acumulado de 1.352 ações. Entre 2022 e 2023, houve uma alta de 20,10% nos registros, passando de 4.887 para 4.308 casos. Especialistas dizem que pode ser um sinal de que a população está cada vez mais consciente sobre os crimes contra a honra e o que é dito publicamente sobre ela.

Escola integral

Até agora 113 prefeituras de SC e o governo estadual não fizeram sua adesão, que é voluntária, ao 2º ciclo do Programa Escola em Tempo Integral, do governo federal. Diante dessa aparente falta de interesse – o que é lamentável – o Ministério da Educação vai fazer um “plantão tira-dúvidas”, no próximo dia 20, para atender exclusivamente as redes de ensino de SC. A adesão ao programa pode ser oficializada até dia 31 de outubro.

Escolas irregularidades

A Secretaria Estadual da Educação respondeu pedido de informação do deputado Mário Motta (PSD) revelando dados espantosos: das 1.049 escolas da rede pública de ensino do Estado, apenas 44 estão regulares, ou seja, têm todas as licenças e alvarás. Na Grande Florianópolis, somente três escolas apresentam todas as documentações para o seu funcionamento.

Consignado

Outro dado inédito extraído do mesmo painel do CNJ diz que SC registrou no primeiro semestre deste ano uma média diária de 47 reclamações na Justiça e um volume acumulado de 8.494 ações relacionadas ao empréstimo consignado. Em todo Brasil foram 320.061. Espantoso.

Atraso recorde

Há ainda ecos ressoando sobre o atraso no desfile de Sete de Setembro, em Tubarão, sábado passado. Começou às 8h30 e só terminou por volta das 14 horas. Contava-se nos dedos das mãos, no final da parada, quem ainda permanecia no palanque das autoridades para assistir, já que quase todo o público já tinha ido embora, cansado e aborrecido. Houve exageros, evidentemente, já que foram convidadas a desfilar 57 instituições.

Estrela

O catarinense Junior Rostirola será um dos destaques, nesta quinta-feira, da Bienal do Livro de São Paulo, com uma agenda especial permitindo que leitores participem de um café da manhã com ele. Explica-se tanta atenção: a versão 2005 de seu livro “Café com Deus Pai”, lançada recentemente, já tem 5 milhões de cópias vendidas. A edição anterior vendeu 2,2 milhões de cópias.

Desinteresse

Quem frequenta as altas rodas do circuito Balneário Camboriú-Itapema percebe uma surpresa acerca da enrolada advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, investigada por supostamente integrar uma quadrilha que movimentou cerca de R$ 3 bilhões num esquema de lavagem de dinheiro proveniente de jogos de azar: não “lavou” sua fortuna em nenhum imóvel das duas cidades.

Exceções 1

O impeachment do ministro “supremo” Alexandre de Moraes, protocolado anteontem, tem 151 assinaturas de deputados federais, dos quais 12 de SC. Não assinaram Ana Paula Lima (PT) e Darci de Mattos (PSD). Pouco irá adiantar por depender do escorregadio e acovardado Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que sonha ser um “supremo” no futuro.

Exceções 2

Todos os oposicionistas subscritores do pedido sabem que a proposta não vai dar em nada na atual legislatura. A ideia é jogar para o pós-2026, quando os candidatos do PL irão às ruas com esta bandeira de campanha.

Calado

Diplomata de carreira, 56 anos, florianopolitano, representante do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos (OEA), o diplomata Benoni Belli foi orientado pelo chanceler Mauro Vieira e pelo assessor especial da Presidência, Celso Amorim, a evitar entrevistas e sequer soltar alguma vírgula em nota sobre o aloprado processo eleitoral da Venezuela.

Ousadia arquitetônica

O Infinitá Treehouse, empreendimento assinado pelos escritórios Triptyque & Architects Office e que está sendo construído pela Blue Heaven Empreendimentos em Itajaí, introduz um elemento inédito no cenário imobiliário do Sul do Brasil: uma piscina de vidro suspensa na fachada do edifício. Os apartamentos, já à venda, custam entre R$ 7 milhões e R$ 22 milhões.