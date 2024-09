A previsão do tempo para esta quarta-feira, 11, em Brusque indica um dia de calor e tempo seco, diante dos termômetros prometendo ultrapassar facilmente os 30°C.

No entanto, há a possibilidade de picos ainda mais elevados, chegando aos 33°C ou 34°C, dependendo das condições do céu.

A presença de fumaça e do nevoeiro marítimo poderão ofuscar aberturas mais prolongadas de sol, influenciando diretamente as máximas da tarde.

Para uma análise mais detalhada e abrangente sobre este tema e as variações de temperatura, confira o boletim completo emitido pelo meteorologista Piter Scheuer, disponível após a foto.

Brusque na quarta-feira

Boletim: Piter Scheuer

A previsão do tempo para esta quarta-feira em Brusque indica um aquecimento significativo, com os termômetros podendo ultrapassar facilmente os 30°C.

O dia promete ser o mais quente da semana e, assim, há a possibilidade de picos excedendo os 33°C, dependendo das condições do céu.

Isso porque a presença de fumaça das queimadas e o nevoeiro marítimo, poderão afetar essa condição térmica, ao ofuscar as aberturas de sol e impedir que as temperaturas atinjam seu potencial máximo.

Se o sol se mostrar de forma mais prolongada, o calor intenso será garantido, oferecendo uma sensação de verão, mesmo em pleno inverno.

Os efeitos das queimadas

Embora o clima previsto seja seco, o céu não estará completamente límpido.

A fumaça conferirá ao sol uma tonalidade avermelhada, criando um visual distinto e deixando o horizonte parcialmente encoberto.

Mesmo sob essas condições, não há previsão de chuva para a quarta-feira. Portanto, o clima será favorável às atividades ao ar livre.

Vale lembrar que essa previsão se aplica também a todo o Vale do Itajaí-Mirim, onde o padrão meteorológico será semelhante, com clima seco e calor predominante.

Brusque sob mudanças à vista

Após o calor desta quarta-feira, as condições climáticas tendem a permanecer estáveis em Brusque e região na quinta e sexta-feira.

As temperaturas continuarão aquecidas, mas não tão elevadas quanto as anteriores. A fumaça das queimadas, no entanto, continuará visível.

A partir de sexta-feira à noite, a chegada de uma frente fria sinaliza mudar o tempo, trazendo um fim de semana mais úmido e com sensação térmica reduzida para o domingo.

Portanto, prepare-se para mudanças notáveis no padrão climático no fim de semana.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Brusque e região na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicadas em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, convidamos você a apreciar as paisagens encantadoras então enviadas por nossos leitores.

As fotografias capturam a serena beleza do amanhecer desta quarta-feira, como retratado nas legendas de cada lugar.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

