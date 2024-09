Brusque acerta contratação de atacante de 21 anos; saiba quem é

O Brusque fechou a contratação do atacante Cauari Carmo Simão Santos, de 21 anos, e 1,85 cm. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira, 2.

Cauari estava na Aparecidense e chega ao Quadricolor por empréstimo até o fim do Campeonato Catarinense de 2025, com opção de compra.

De acordo com dados do OGol, neste ano, o atacante fez 20 jogos, sendo cinco partidas pelo Galo Maringá, no Campeonato Paranaense, e 15 pela Aparecidense, de Goiânia, que disputou a Série C do Campeonato Brasileiro. O atleta fez apenas um gol.

Cauari também já teve passagens pelo Atlético Goianiense, Votuporanga, Rio Branco-SP, entre outros clubes.

