Brusque anuncia contratação de meia que conquistou acesso à Série C

Neste domingo, 1, o Brusque Futebol Clube anunciou a contratação do meia Paulo Henrique Araújo Borges, o Paulinho, atleta de 26 anos e 1,84 metro.

Paulinho conquistou o acesso para Série C no último sábado, 31, com o Anápolis (GO). O meia chega por empréstimo de UM ano com opção de compra. Pela temporada 2024 ele fez três gols e deu uma assistência.

O atleta já atuou em Santa Catarina. Em 2023, ele jogou três partidas da Série A do Campeonato Catarinense com o Atlético Catarinense. Em 2022, teve experiência internacional ao atuar em Portugal.

