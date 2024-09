Paysandú estreia no Catarinense feminino com derrota para o Criciúma

O Paysandú perdeu por 7 a 0 para o Criciúma na tarde deste domingo, 1º, no estádio Cônsul Carlos Renaux, pela primeira rodada do Campeonato Catarinense Feminino. No duelo entre um caçula do futebol feminino e um time que vem se consolidando no cenário estadual, prevaleceu o Tigre, sem grandes dificuldades. A torcida alviverde, presente em bom número com bastante barulho, fazia seu apoio ser ouvido em campo, especialmente no primeiro tempo.

Aos cinco minutos, o Tigre abriu o placar com finalização de Princesa. O Paysandú conseguiu responder três minutos depois. Alini arriscou de fora da área e a goleira Josi defendeu no meio do gol. Foi um dos raros momentos ofensivos do time brusquense no jogo.

O Tigre, com base forte e um elenco formado por muitas jogadoras Sub-20, dominava o jogo tranquilamente, enquanto o Mais Querido tinha muitas dificuldades na saída de bola, sem conseguir chegar na área adversária.

Do lado do Paysandú, quase nenhuma jogadora havia disputado uma competição deste porte. O elenco faz treinos semanalmente e é formado por garotas com idade de categorias de base e outras atletas que disputam campeonatos locais de futebol 7 e futsal. A goleira Naiglei, por exemplo, havia sido vice-campeã de futsal em Guabiruba no fim de semana anterior, e conseguiu fazer algumas boas defesas em sua estreia pelo Paysandú.

A equipe da casa tentava resistir como podia, e cada esforço para chegar à frente era valorizado pela maioria absoluta da torcida. Ainda assim, a diferença era clara entre as equipes. Aos 18 minutos, Andressa Pasin fez um cruzamento fechado e encobriu a goleira alviverde. E aos 24, Princesa cabeceou para abrir 3 a 0.

O quarto gol do Criciúma foi aos 38, com Emily. Pelo lado direito, sem ângulo, fez o bonito gol por cobertura, parecido com o segundo do Tigre.

O segundo tempo teve a mesma dinâmica, ainda que com um ritmo mais lento. Princesa marcou mais duas vezes e, aos 40 minutos, Smili fechou a conta: 7 a 0.

Atraso

A partida atrasou 35 minutos por falta de médico no campo. O Paysandu contratou com urgência um profissional que chegou às 15h33 no campo. A torcida foi à loucura e aplaudiu a chegada do médico.

Próximo jogo

O Paysandú volta a campo no próximo domingo, 8, contra o Marcílio Dias, em estádio a ser definido. O mando de campo é do time de Itajaí.

Paysandú 0x7 Criciúma

Campeonato Catarinense feminino

1ª rodada – Grupo B

Domingo, 1º de setembro de 2024

Estádio Cônsul Carlos Renaux

Paysandú: Naiglei; Ana, Viviane, Mariana, Jayne; Rayanne, Emelly; Daniele, Mariah; Bruna e Alini.

Técnico: Dorimar dos Santos

Criciúma: Josi; Emily, Aline, Jazel, Andressa Pasin; Duda Moura, Manu; Bruna, Raissa, Paulinha; Princesa.

Técnico: Bina Cassol

Gols: Princesa (4), Andressa Pasin, Emily e Smily

Trio de arbitragem: Tainan Bodignon Somensi, auxiliada por Tais Cristóvão da Silva e Gabriel Jonas Teixeira

Quarto árbitro: Luciele Blanger

