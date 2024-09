Idoso é atropelado e fica ferido no Águas Claras, em Brusque

Um idoso ficou ferido após ser atropelado no bairro Águas Claras, em Brusque. O acidente aconteceu por volta das 13h25 deste sábado, 14.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem teria sido atropelado na rua Santa Cruz, nas proximidades do quartel. O idoso estava sentado na via com hemorragia ativa no crânio e escoriações pelo corpo.

A equipe realizou a contenção da hemorragia e encaminhou a vítima ao pronto atendimento do Hospital Azambuja. A condutora do veículo, um Pálio, nada sofreu.

