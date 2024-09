Em um ambiente encantador de Botuverá, conhecido por suas paisagens exuberantes e charme acolhedor, um novo capítulo está sendo escrito na história local.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

O bairro Ourinho, que já se destacava por sua beleza singular, agora brilha ainda mais com a recente chegada de uma plantação de morangos, transformando o lugar de maneira significativa.

*Assista ao vídeo >>

Projeto iniciado no Paraná

A história começa com Suzi Vieira, uma mulher cuja trajetória sempre foi marcada pela coragem e resiliência.

Casada com Eliezer Vieira desde 2004 e mãe dedicada de Samuel e Henrique, Suzi embarcou em uma jornada desafiadora e inspiradora, cujas raízes estão no Paraná.

Em 2015, ela lidava com a comercialização de morangos no estado paranaense, enfrentando dificuldades financeiras e comerciais.

Esse foi o início de uma jornada desafiadora, mas crucial para seu futuro na área.

Cultivo próprio

Foi em 2018 que Suzy decidiu iniciar seu próprio cultivo de morangos, mesmo com pouca experiência prática.

Embora sendo engenheira agrônoma, ela ainda enfrentava dificuldades para adaptar seu conhecimento ao cultivo da fruta.

Apesar das adversidades, o apoio de seus entes queridos a impulsionou a buscar soluções.

Foi quando em 2022, após a perda de seu pai, Suzi decidiu então se mudar, juntamente com sua família, para uma nova cidade em busca de renovação.

A vinda para Botuverá

Em 2023, a família escolheu Botuverá como seu novo lar. Lá, com nova energia, começaram a reconstruir seus sonhos.

Em novembro daquele ano, a estrutura para a plantação começou a ser montada, e em janeiro de 2024, o plantio foi iniciado.

Atualmente, a fazenda já produz sete variedades de morangos, que vão desde o San Andreas, da Patagônia, até o Beauty, da Flórida.

Inclusive, a área cultivada chega a setembro com 12 mil mudas, diante da expectativa de alcançar 25 mil até dezembro.

Produção

A produção segue o método convencional, mas sem o uso de químicos, utilizando em seu lugar produtos biológicos baseados em nanotecnologia israelense, o que garante morangos mais saudáveis e sustentáveis.

Os morangos cultivados são conhecidos por sua doçura excepcional e versatilidade, sendo perfeitos tanto para o consumo in natura quanto para uma variedade de preparações culinárias.

Novas perspectivas em Botuverá

A trajetória de Suzy é um exemplo inspirador de como a determinação e o espírito empreendedor podem transformar adversidades em oportunidades.

Ao desafiar as previsões e demonstrar que é possível cultivar morangos em uma região considerada inadequada, ela não apenas reescreveu sua própria história, mas também trouxe novas cores e vida ao bairro Ourinho, em Botuverá.

Conexão com as plantas

Suzy não se limita a cuidar das plantas apenas tecnicamente; ela também interage com as mudas diariamente, dando bom dia, boa tarde e boa noite.

Segundo Suzy, essa conexão a ajuda a perceber quando o cultivo está carente de nutrição e necessita de um tratamento especial.

Agora, a plantação, que começou como um sonho, se torna uma realidade vibrante, provando que, com paixão, perseverança e um toque pessoal, até as previsões mais céticas podem ser superadas.

Galeria após anúncios

Mais uma pauta relevante chega até você com o apoio incondicional dos nossos parceiros comerciais.

Para expressar nossa gratidão, o Blog do Ciro Groh apresenta cada um deles nos banners abaixo. Clique e então descubra os produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Veja também:

1. Aventura sobre duas rodas: casal de Brusque então atravessa a Europa de bicicleta

2. Brusque relembra a grande enchente em meio à estiagem; veja o contraste 13 anos depois

Morangos de Botuverá em fotos

Vamos encerrar esta pauta em grande estilo, exibindo então a impressionante estrutura da vasta plantação de morangos em Botuverá.

Confira as fotos que destacam toda a grandiosidade do projeto.

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

*Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e, então, enviar uma mensagem com OK