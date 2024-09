Marcelo Cabo celebra vitória na estreia pelo Brusque: “o espírito vai ser este”

O técnico Marcelo Cabo exaltou seus jogadores após a vitória em sua primeira partida no comando do Brusque: 3 a 1 sobre o Vila Nova no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, pela 26ª rodada da Série B. Jogadores que não vinham atuando marcaram gols e outros ofereceram diferentes soluções para vencer um time que luta pelo acesso. Para a sequência, o novo treinador pede sequência de vitórias e apoio por parte da torcida.

“Os grandes protagonistas desta vitória foram os atletas. Foram os jogadores. Eles entenderam o que o Brusque precisa para esta sequência de competição. Tivemos uma vitória boa, expressiva, mas, até então, estamos na zona de rebaixamento. Mas é o que falei para eles, agora a gente precisa ter sequência de vitórias. O Brusque precisa empilhar vitórias para buscar seus objetivos”, comenta Marcelo Cabo.

O Brusque teve apenas 33% de posse de bola na partida e, ainda assim, conseguiu a vitória com três gols. O treinador explica a estratégia de jogar no contra-ataque aproveitando as características do Vila Nova.

“Fizemos o gol muito cedo e perdemos dois jogadores muito importantes com 20 minutos do primeiro tempo. E fiquei engessado com três substituições e uma parada. (…) O Brusque soube jogar as fases do jogo. (…) Isso é uma estratégia, atrair o adversário para que você possa fazer a transição. Haja vista nosso terceiro gol, que foi um contra-ataque de almanaque. Coisas que a gente treinou durante a semana.”

“Estudamos bastante o Vila Nova. A gente não podia ir lá apertar o Vila Nova porque eles têm uma bola diagonal longa, com uma segunda bola muito bem feita. Procuramos dar o primeiro terço para eles e tirar essa bola longa deles. E às vezes, olhando de fora, parece que você abaixou muito as linhas. Não, foi uma coisa que a gente sabe, que o Luizinho [Lopes] espeta os dois laterais, e aí acaba tomando muito contra-ataque nas costas dos dois laterais. Foi uma coisa propositalmente treinada para que a gente pudesse fazer a transição nas costas dos laterais”, completa.

O treinador também destaca a postura do Brusque após sofrer o gol na parte final do jogo. Logo depois, conseguiu marcar o terceiro gol, num contra-ataque protagonizado por Rodolfo Potiguar, Diego Mathias e Keké, que mandou a bola para o fundo das redes.

“Estávamos com o jogo desenhado para fazer o terceiro gol. E aí você toma um gol de bola parada aos 40, tínhamos um entendimento de que o Vila iria se jogar mais, pelas alterações. Abriu mão de lateral-esquerdo, colocou dois centroavantes enfiados. (…) E aí que falo que o mental melhorou. Tomamos um 2 a 1, estávamos muito pressionados, tivemos calma, tranquilidade, para reagir e fazer o terceiro gol.”

“Foi uma coisa que trabalhei bastante desde a minha chegada, a parte mental dos atletas. Fiz eles entenderem que esse time aí foi vice-campeão catarinense, que esse time chegou à terceira fase da Copa do Brasil.”

Retornos

O Brusque teve alguns retornos de destaque na estreia de Marcelo Cabo. Dentinho, que abriu o placar com 35 segundos de jogo, não era sequer relacionado desde a 21ª rodada, na derrota para o Coritiba em 18 de agosto. Keké, que entrou no segundo tempo e marcou o terceiro gol, não entrava em campo desde 5 de julho, no empate sem gols com a Ponte Preta.

“Não temos mais janela, não podemos mais contratar. As soluções do Brusque estão dentro do Brusque. Cabe a mim, como treinador, como gestor, como líder, recuperar os atletas que a gente sabe que tem potencial, mas que talvez, por algum motivo, não viviam grande momento”, explica Marcelo Cabo.

A equipe tem diversos problemas com lesões. Após as saídas de Éverton Alemão e Mateus Pivô, o quadricolor poderá ter, na próxima rodada, até 12 desfalques por lesão. Algumas posições estão totalmente comprometidas, como nas laterais. Na direita, Cristovam, Mateus Pivô e Ronei devem desfalcar a equipe na sequência. Marcelo Cabo colocou Lorran na posição contra o Vila Nova e o resultado foi positivo.

Destaques individuais

“O DG vive um momento muito bom no Brusque. Um jogador que me dá alternativas, de jogar de extremo com perna invertida, de camisa 10, de jogar até de ala.”

“O Lorran treinou como lateral-direito quando o Ronei se machucou durante a semana. Preparei o Lorran para uma emergência, uma circunstância. E ele me respondeu bem no treino. Tanto que tive a convicção de colocá-lo logo, não pensei duas vezes.”

“A gente faz 1 a 0, com a volta do Dentinho. Tive uma conversa com ele nesta semana, é um jogador que está muito comprometido, está inserido dentro do contexto. Acabou que hoje nos ajudou bastante, com e sem a bola. O espírito do Brusque vai ser este. Com a bola vai procurar jogar. Sem a bola, é isto que vocês viram hoje, (…) tem que ser um time aguerrido, que tem que ganhar duelos ofensivos e defensivos.”

“Jhanpol na lateral-esquerda me entrega muito defensivamente e na construção média. Talvez não seja um lateral agudo, mas ele foi sólido na parte defensiva hoje, muito bem. E o Tato González, hoje é o camisa 10 que me dá alternativa de ter um meia construtor ou um meia-atacante.”

Apelo à torcida

“Não vieram muitos torcedores, mas eles foram fundamentais hoje, torceram, vibraram desde o primeiro minuto. Claro, o gol saiu no início e a gente traz a torcida. Mas aí é que eu quero deixar um recado para o nosso torcedor: acredite, conte e venha apoiar a gente, que o que eles viram hoje vai ser a tônica do Brusque. Claro que dificilmente vamos ganhar os 13 jogos. Mas eles sempre vão ver este espírito de luta que encontraram hoje aqui.”

“O Brusque não vai se apequenar para ninguém. Pode ser líder, estar no G-4, disputando com a gente no Z-4. Vamos fazer e trabalhar no tamanho da grandeza do Brusque.”

