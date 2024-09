Um dia após vitória na estreia de novo técnico, Brusque viaja para enfrentar o líder da Série B

Após vencer o Vila Nova no último sábado, 14, na estreia do técnico Marcelo Cabo, o elenco do Brusque se reapresentou neste domingo, 15, e já viajou para encarar o líder da Série B, o Novorizontino, pela 27ª rodada da Série B.

O voo do Bruscão, que partiu de Navegantes, chegou ao aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), durante a madrugada. O primeiro e único treino antes do jogo em Novo Horizonte acontece em Catanduva, na manhã desta segunda-feira, 17.

Com 26 pontos conquistados em 26 jogos, o Brusque ocupa a 19ª posição, mas está a apenas dois do Ituano, primeiro time fora do Z-4.

Programação do Brusque

Segunda

10h – Saída para o treino

12h – Almoço

14h – Saída para Catanduva

19h – Chegada em Catanduva

21h – Análise de vídeo

Terça-feira

16h10 – Preleção

16h30 – Saída para o estádio

17h30 – Chegada no estádio

19h – Novorizontino x Brusque

23h – Jantar

Quarta-feira

14h – Saída para o aeroporto

15h35 – Chegada no aeroporto

16h35 – Voo São José do Rio Preto – Congonhas

17h40 – Chegada em Congonhas

18h25 – Voo Congonhas – Florianópolis

19h40 – Chegada em Florianópolis

20h – Jantar em Florianópolis

22h40 – Chegada prevista em Brusque

