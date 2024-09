O Brusque conquistou ótima vitória sobre o Vila Nova por 3 a 1 neste sábado, 14, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, pela 26ª rodada da Série B. Dentinho abriu o placar com 35 segundos de jogo, Diego Mathias ampliou no segundo tempo, Elias fez o gol goiano e a conta foi fechada com Keké. A partida marcou a estreia do técnico Marcelo Cabo pelo quadricolor, e a equipe brusquense dorme na 18ª posição, com 26 pontos.

Começou 1 a 0

A partida não poderia ter começado melhor. Tato González juntou a sobra da bola esticada e fez o passe a Paulinho, que deixou para Dentinho. O camisa 10, que já nem vinha sendo relacionado por Luizinho Vieira, soltou uma bomba. A bola explodiu no travessão e entrou quicando no gol. Uma pintura, com 35 segundos de jogo.

Pouco depois, o Brusque começou a ter problemas com lesão. Com dois minutos, Éverton Alemão pareceu ter sentido uma lesão no adutor e caiu. Foi substituído por Ianson. Aos 22, foi a vez de Mateus Pivô sentir dores. Lorran entrou em seu lugar.

Poucas chances

Os dois times demoraram a causar perigo aos goleiros. O quadricolor fazia uma atuação segura, e o Vila Nova não conseguia se encontrar no ataque. Contudo, aos oito minutos, erro de Jhan Torres na saída de bola fez com que Júnior Todinho invadisse a área pela direita, mas Wallace chegou de carrinho para bloquear a tentativa do chute.

Aos 24 minutos, Guilherme Queiróz alcançou a bola lançada em profundidade e passou para Diego Mathias. O meia chegou à linha de fundo e passou para trás, onde estava Tato González. Na tentativa de chute do uruguaio, a bola foi travada pela marcação e saiu em escanteio.

Vila Nova ataca

O Vila Nova crescia na partida, mas não conseguia nada muito além de cabeceios tortos e cruzamentos interceptados por Matheus Nogueira. A melhor chance foi aos 39 minutos. Após cruzamento pelo lado direito, Henrique Almeida furou a bicicleta e a bola sobrou com Alesson. De frente para o gol, ele dominou se aproximando da pequena área, mas Matheus Nogueira saiu atento e fechou o ângulo para evitar a finalização.

A última finalização do primeiro tempo foi aos 49 minutos. A bola sobrou com Diego Mathias, perto da quina da grande área. Ele percebeu Dênis Júnior fora do gol e chutou de voleio, tentando surpreender o goleiro do Vila Nova. Contudo, a bola passou ao lado.

Marreco amplia

O Vila Nova começou atacando na segunda etapa, com Arilson mandando uma bomba de longe, por cima do gol, nos primeiros instantes.

Aos três minutos, o Brusque começou a responder. Dentinho cortou para dentro e chutou muito bem de perna direita, que não é a dele. Dênis Júnior fez ótima defesa para escanteio. No minuto seguinte, Tato González arriscou de fora da área e o goleiro conseguiu fazer a defesa sem rebote.

E, aos oito, o Bruscão conseguiu o segundo gol. González sofreu falta, mas Guilherme Queiróz teve vantagem e avançou com a bola dominada. Fez o passe para Diego Mathias, que tocou com categoria para o fundo do gol, na saída de Dênis Júnior.

Administrando

O Vila Nova se lançava ao ataque para tentar uma reação, mas o ataque não funcionava. Matheus Nogueira era acionado apenas em bolas cruzadas na área. Do outro lado, o quadricolor conseguia escapar em alguns contra-ataques, mas sem concluir em gol.

Aos 21 minutos, uma confusão sobre as três substituições que seriam feitas no Brusque terminou com a expulsão do auxiliar-técnico Gabriel Cabo. O quadricolor aproveitou para cavar o terceiro cartão amarelo de Éverton Alemão. O zagueiro havia saído lesionado no segundo tempo e era improvável sua participação no jogo desta terça-feira, 17, contra o Novorizontino.

Na sua melhor finalização até então, o Vila Nova quase diminuiu. Arilson chutou forte, rasteiro. A bola desviou em Wallace, beliscou a trave e saiu, já no contrapé de Matheus Nogueira.

Gol lá, gol cá

O Vila Nova conseguiu, enfim, um gol, aos 38 minutos. Alesson cobrou falta alçando a bola na área e Elias correu para cabecear, de frente com Matheus Nogueira.

Não deu tempo para o time goiano tentar buscar o empate. Rodolfo Potiguar ganhou a bola no meio-campo e lançou Diego Mathias em velocidade. Todo o time do Vila Nova estava no ataque. O meia arrancou até a área e serviu Keké, que só teve o trabalho de chutar para o gol aberto: 3 a 1, para loucura total da torcida quadricolor em Itajaí. Os minutos finais ainda tiveram até gritos de “olé”.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta o líder Novorizontino às 19h desta terça-feira, 17, no estádio Jorge Ismael de Biasi. O Vila Nova recebe a Chapecoense em partida que começa às 19h30 desta quarta-feira, 18, no OBA.

Brusque 3×1 Vila Nova

Campeonato Brasileiro – Série B

26ª rodada

Sábado, 21 de setembro de 2024

Gigantão das Avenidas, Itajaí

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Lorran), Éverton Alemão (Ianson), Wallace, Jhan Torres; Paulinho, Rodolfo Potiguar, Tato González (Madison), Diego Mathias; Dentinho (Diego Tavares) e Guilherme Queiróz (Keké).

Técnico: Marcelo Cabo

Vila Nova: Dênis Júnior; Ralf, Jemmes, Rhuan (João Lucas); João Vitor, Cristiano (Gabriel Silva), Igor Henrique; Alesson, Júnior Todinho (Denílson) e Henrique Almeida (Emerson Urso).

Técnico: Luizinho Lopes

Gol: Dentinho, Diego Mathias, Keké; Elias

Cartões amarelos: Paulinho, Gabriel Cabo (2), Tato González, Jhan Torres, Éverton Alemão; João Vitor, Júnior Todinho

Cartão vermelho: Gabriel Cabo

Trio de arbitragem (RJ): Wagner do Nascimento Magalhães,auxiliado por Daniel de Oliveira Alves Pereira e Júlio César Souza Gaudêncio

Quarto árbitro: Júlio César Pfleger (SC)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA), auxiliado por Sidmar dos Santos Meurer (PR)

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: