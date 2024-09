GALERIA – Inovação tecnológica e sustentabilidade para a construção civil marcam a Fairtec 2024 em Brusque

Desde quinta-feira, 12, a Feira Tecnológica da Construção Civil, a Fairtec 2024, movimenta o turismo e o mercado de construção civil em Brusque. Em sua 7ª edição, o público pode conferir inovações tecnológicas e sustentáveis, palestras e oficinas até domingo, 15, no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, o Pavilhão da Fenarreco.

A entrada do evento é gratuita e a programação segue neste sábado até às 23h e no domingo, das 10h às 18h. São mais de 80 expositores do setor da construção civil. Casa sobre rodas, bancos inteligentes, estandes de diversas marcas, empresas e instituições participam desta edição.

“Temos muitas novidades para as pessoas prestigiarem na Fairtec 2024, além da parte da sustentabilidade, que as empresas estão se preocupando. Quem chega aqui na feira encontra muita coisa bacana para a área de construção civil, móveis, decoração…de tudo um pouco”, detalha Rosangela Andrade, organizadora do evento.

Além disso, para incentivar práticas sustentáveis, há a distribuição de mudas de árvores para os visitantes e o Prêmio Estande Sustentável para os participantes.

“São muitas oportunidades reunidas em um único evento. Tem palestras com fones de ouvidos. É um evento para toda a família, tem o parquinho infantil, a gastronomia, os expositores, casas sustentáveis, e as construtoras com lançamentos e empreendimentos maravilhosas”, destaca.

O evento é realizado pelo Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brusque, Guabiruba, Botuverá e Nova Trento (Sinduscon), em parceria com a Andrade Eventos.

Casa sobre rodas

Uma das grandes atrações da Fairtec 2024 é a casa sobre rodas. Com 15m², a residência móvel possui um cômodo, mas ambientes separados. Pensada para ser uma casa fixa, não apenas para uso recreativo, a estrutura é equipada com cozinha, sala, quarto e banheiro.

A sócia da empresa responsável pela criação da casa, Tiny House Brasil, a arquiteta Anne Sousa, explica que os materiais usados na fabricação são sustentáveis e a ideia é promover um estilo de vida minimalista.

“Usamos isolamento com lã de pet, não utilizamos mdf, pois não é reciclado…Incentivamos que a pessoa use materiais sustentáveis e biodegradáveis, para aderir ao estilo de vida [minimalista]”, afirma.

A casa dispensa legalização na prefeitura e não exige o pagamento de IPTU, por ser uma casa móvel regulamentada pelo Detran, ou IPVA, já que não possui motor. É preciso apenas o licenciamento de reboque.

Criada há seis anos, a empresa fabrica casas sobre rodas, fixas e transportáveis, ou seja, casas menores. Foi fundada em Porangaba (SP) e hoje possui sede em Brusque.

Confira programação completa

14/9 (sábado)

19h – Palestra: Descarbonização – A Jornada das Empresas para o Futuro, com Damáris Gonçalves Padilha, engenheira florestal e doutora em Manejo Florestal

20h – Música: Adriel Silva com Sanfona (palco externo)

20h30 – Palestra: Atribuições dos Profissionais do Sistema Confea-Crea, com Pâmella Adryan Lima da Silva, diretora regional do Crea-SC Brusque, engenheira civil e técnica em edificações

23h – Fechamento do pavilhão

15/09 (Domingo)

10h – Abertura do pavilhão

18h – Fechamento do pavilhão

