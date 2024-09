Banco inteligente, casa sobre rodas e novas startups: empreendimentos levam inovação e tecnologia para a Fairtec 2024

A presença de novas tecnologias e produtos inovadores é garantida na Fairtec 2024. A 7ª Feira Tecnológica da Construção Civil, que começa nesta quinta-feira, 12, em Brusque, recebe diversos empreendimentos que apresentarão novidades do mercado aos visitantes. As ideias vão desde um banco tecnológico até uma casa sobre rodas.

Entre as empresas presentes está a brusquense Urbanizze, que atua com produtos de Mobiliário Urbano Inteligente. Na feira, o empreendimento apresenta o Banco Inteligente.

Conforme o CEO da Urbanizze, Ráfaga Gianesini, o banco vem sendo desenvolvido há dois anos. “Imagine poder andar em Brusque e os bancos nas praças oferecerem opções para carregar seu celular, com carregador de indução e USB. Imagine, à noite, caminhar pelo centro da cidade e esses mesmos bancos terem uma luz embaixo, embelezando o banco e o entorno dele”, comenta.

A empresa, que nasceu de uma joint venture, desenvolve toda a tecnologia. As peças que não são produzidas por eles vêm do Japão e da Alemanha. Outros produtos idealizados pela Urbanizze são Postes Inteligentes e Pontos de Ônibus Inteligentes, que ainda estão em desenvolvimento.

“A empresa é nova, nunca participamos de nenhuma feira. Nossa expectativa é trazer ao público inovações de cidades inteligentes nunca antes vistas e conversar com empresários e profissionais de órgãos públicos para implementar essa ideia nas cidades”, afirma Ráfaga.

A inovação pode ser utilizada tanto pelo setor público, em praças ou em frente a órgãos governamentais, quanto pelo setor privado, em frente a prédios, rooftops, cidades inteligentes, condomínios fechados, estádios e locais de eventos.

Os bancos podem ser personalizados, com engates para coleiras de cachorro, logos e QR Codes. São mais de 50 cores diferentes, e a estrutura possui um LCD com um conjunto avançado de sensores que medem tanto aspectos ambientais (temperatura, umidade e pressão do ar) quanto gases (CO, NO₂, O₃, SO₂ e H₂S).

Além disso, conforme a organização da Fairtec 2024, a feira conta com duas casas montadas no evento, uma da XP Containers e outra da Tiny House Brasil. Esta última apresenta uma casa sobre rodas.

De acordo com a sócia da empresa, a arquiteta Anne Sousa, o mercado já conta com trailers recreativos, usados para viagens, que têm como objetivo servir como uma casa estruturada em cima de um chassi. “A nossa diferença é que usamos paredes de verdade, com 11 centímetros de espessura, janelas de PVC e vidro duplo. Quando você entra na nossa tiny house, sente que está em uma casa, e não em um veículo”, explica.

Criada há seis anos, a Tiny House Brasil fabrica casas sobre rodas, fixas e transportáveis, ou seja, casas menores. A empresa, fundada em Porangaba (SP), hoje tem sede em Brusque.

“Nossa expectativa com a Fairtec é fazer negociações locais com empresários, entender quais empresas temos em Brusque e quais materiais poderíamos usar nas nossas casas, dependendo do peso, qualidade e custo-benefício. Além disso, queremos mostrar ao público essa nova forma de morar, que os isenta da necessidade de um terreno”, comenta Anne.

Casa com cara de casa, mas sobre rodas

Segundo Anne, entre os diferenciais da tiny house está a agilidade na construção, que dispensa legalização na prefeitura e não exige o pagamento de IPTU, por ser uma casa móvel regulamentada pelo Detran. Ela também está isenta de IPVA, já que não possui motor. É necessário apenas o licenciamento de reboque.

“A tiny house é uma casa para quem já entendeu o estilo de vida minimalista, que não precisa de muito para viver e que podemos morar em um espaço reduzido, mas com uma qualidade de construção absurda e qualidade de vida elevada”, acrescenta.

Novas startups e tecnologia

O Sebrae regional Foz do Itajaí está presente na Fairtec 2024 com um estande dos Ecossistemas Locais de Inovação das cidades de Brusque, Balneário Camboriú, Itapema e Itajaí.

Esse setor de inovação contará com uma exposição em um estande coletivo de cinco startups na área da construção civil. A lista inclui as empresas ConstruMoney – LDJ Prestadora de Serviços Especializados Ltda., Esphera Academy, Vizzion, Vigha e Wgestor (Cidadenoar Soluções Ltda.)

O presidente do Sinduscon, Ralf Maschio, explica que algumas das startups recebem mentoria do Sebrae. Todas elas oferecem soluções voltadas ao setor. “Entre as startups, há uma que oferece serviço de análise de aquisição de terrenos. Eles conseguem levantar o potencial daquele terreno, ou seja, o potencial construtivo, atratividade comercial, fluxo de pessoas e proximidade de outros negócios, por meio de inteligência artificial e cruzamentos de dados estatísticos”, exemplifica Ralf.

De acordo com a analista de atendimento do Sebrae, Luciane Paes Scheuermann, o objetivo de criar um espaço para o ecossistema de inovação é apresentar iniciativas locais durante a feira. Assim, o evento se torna uma oportunidade de fomentar o desenvolvimento de uma cultura mais inovadora entre os empreendedores.

“Hoje, já temos alguns empreendedores com a visão de desenvolver soluções inovadoras, envolvendo tanto tecnologias simples quanto mais complexas, para ajudar a cadeia da construção civil e o mercado imobiliário”, finaliza Luciane.

Assista agora mesmo!

Com bailão e danceteria, Shopping da Tradição trouxe shows de música gaúcha a Brusque: