Oficinas gratuitas durante a Fairtec 2024 apresentam tendências da construção civil e novas habilidades

Além de apresentar novos produtos e oportunidades de negócios, a Fairtec 2024 conta com oficinas gratuitas para profissionais do setor da construção civil. Realizadas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em parceria com o Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brusque, Guabiruba, Botuverá e Nova Trento (Sinduscon), os workshops trazem tendências de mercado e novas habilidades, com a orientação de especialistas.

A coordenadora de Educação Profissional do Senai da Regional Vale do Itajaí Mirim, Fabiane Fantoni Winter, aponta que os cursos têm duração de quatro horas. Assim, o intuito também é atrair pessoas que não atuam na construção civil, para que possam experimentar outra área e encontrar no Senai uma qualificação mais aprofundada.

“Sempre existe a possibilidade de aperfeiçoamento e, cada vez mais, de aquisição de conhecimento. Em todas as áreas onde atuamos, precisamos estar em constante evolução e inovação. Então, essa é uma forma de podermos levar a esse público aquilo que o Senai faz dentro da instituição. Além de oportunizar que as pessoas conheçam a unidade móvel e vejam o potencial que podemos atingir com a nossa educação profissional”, explica.

A diretora da Andrade Eventos, Rosangela Andrade, ressalta que as oficinas acontecem para dar suporte às empresas do segmento, com treinamentos para seus colaboradores. “O impacto será na qualificação da mão de obra, que é muito importante para o nosso mercado, para que o segmento cresça”, comenta.

Fabiane completa que, com uma abordagem prática e foco na empregabilidade, o Senai se destaca como uma instituição de referência em educação profissional, contribuindo para o desenvolvimento da indústria e da economia local.

Temas das oficinas

As inscrições para as oficinas finalizaram nesta quarta-feira, 11. Os workshops iniciam nesta quinta-feira, 12: o primeiro será com um projetista e desenhista em eletricidade predial; o segundo será sobre Princípios da Automação Industrial.

Na sexta-feira, 13, o primeiro workshop do dia será ministrado por um orçamentista de obras, e o segundo terá como tema Leitura e Projetos da Construção Civil. Fechando a programação de oficinas, no sábado, 14, acontecem mais dois workshops, com os temas Manutenção Predial e Noções de Elétrica Predial.

