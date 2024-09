Novos empreendimentos imobiliários em Brusque e no Litoral de SC são apresentados na Fairtec 2024

Aqueles que buscam imóveis para moradia ou investimento na região de Brusque e no litoral catarinense poderão conhecer novos empreendimentos imobiliários no 7º Salão do Imóvel da Fairtec 2024. Durante a 7ª Feira Tecnológica da Construção Civil, os visitantes terão acesso a novidades do setor, além de ofertas e lançamentos de projetos.

Entre eles, estão os novos projetos da Moratta Construtora. O engenheiro civil Daniel Appel Coelho detalha que a empresa apresentará três empreendimentos na feira: o Lotus Residence, um empreendimento de alto padrão, pronto para morar, localizado no bairro Guarani, em Brusque; o Agave Residence, localizado no bairro Santa Terezinha, próximo à Unifebe, com entrega prevista para setembro de 2026; e o Residencial Jardim Aurora, que promete ter o melhor preço por metro quadrado de Brusque, localizado no bairro Rio Branco e com previsão de entrega para novembro deste ano.

Além disso, a Moratta antecipa que prepara uma experiência imersiva para o visitante. Daniel explica que a empresa terá um estande interativo, onde o visitante poderá utilizar óculos de realidade virtual que o levarão para dentro de um dos empreendimentos.

“Para quem pensa em comprar, seja para morar ou investir, teremos nos dias da feira condições especiais de negociação, com descontos e prazos de pagamento facilitados. Nossa expectativa é que possamos realizar bons negócios, além de divulgar nossa marca e nossos produtos para Brusque e região, ajudando a fomentar o mercado da construção civil, que é tão importante para nossa economia”, comenta.

Outra empresa presente é a Mètre Construtora. Conforme o consultor comercial Pietro Maestri, será apresentada uma casa no Vivapark, um bairro planejado em Porto Belo, conhecido como primeiro bairro parque do Brasil. O projeto conta com quatro suítes, elevador, piscina com cascata, aquecimento a gás, ar condicionado central, aspiração central e é totalmente automatizada.

A empresa também levará à Fairtec 2024 o Residencial Roya, que ainda tem algumas unidades disponíveis. O edifício está sendo construído no Centro de Brusque e tem previsão de entrega para dezembro de 2026.

“Nosso motivo de participar da feira é reforçar nossa marca e prospectar clientes futuros. Esperamos bastante movimento. Estamos bem animados e entusiasmados para atender o máximo de pessoas possível”, aponta.

Empreendimentos no litoral

De Balneário Piçarras, a imobiliária Seu Imóvel Litoral apresentará na Fairtec 2024 oportunidades de negócios no Litoral catarinense. A empresa, visando apresentar projetos da construtora Premier, espera movimentar R$ 6 milhões em negócios, uma média de valor baseada na experiência em outras feiras.

Segundo o proprietário da imobiliária e corretor de imóveis, Paulo Roberto Picanço Filho, os três empreendimentos presentes na feira são o Ocean, Golden Green e Premier Tower. A intenção é mostrar possibilidades de investimento no Litoral Norte, incentivando negócios na região de Penha.

“Queremos mostrar o crescimento da região ao brusquense. Ainda vemos que muitos da cidade vão muito para a região de Balneário Camboriú e Itapema. Mesmos a região de Penha sendo muito próxima e com uma facilidade maior de chegar, visto que o trânsito na BR-101 se dá mais do sentido norte para o sul, quem mora em Brusque faz o contrário por estarem ao sul de Penha e região”, comenta.

