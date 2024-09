Fairtec 2024: confira a programação completa da 7ª Feira Tecnológica da Construção Civil, em Brusque

A programação da Fairtec 2024 inclui uma série de palestras com especialistas renomados, que abordarão temas de interesse para o setor da construção civil e a comunidade. Além disso, são previstas apresentações musicais.

12/09 (Quinta-feira)

19h – Abertura Oficial

20h – Música: Nino Acústico (Palco Externo)

20h30 – Palestra: Sustentabilidade e Tecnologia a Prova do Futuro, com Alex Marson, idealizador da Neoliderança® e consultor do Programa Brasil + Produtivo Fiesc

22h – Fechamento pavilhão

13/09 (Sexta-feira)

19h – Abertura do pavilhão

19h – Palestra: Técnicas Construtivas e Materiais Sustentáveis, com Elias Riffel; Mesa redonda: com Tamily Roedel, Vivian Siffert Wildner, Marcelius Oliveira de Aguiar (Unifebe)

20h – Música: Argel Acústico (Palco Externo)

21h – Palestra: Como melhorar o desempenho do setor da construção civil com soluções inovadoras; Bons exemplos compartilhados por empreendedores. COm participação de Marcelo Chaar – VIGHA; Gabriela de Oliveira Santos – Vizzion; Jeferson Sobczack – WGestor; Daniel Angelo da Silva – ConstruMoney; e Eduardo Sales – Esphera Segurança no Trabalho.

23h – Fechamento do Pavilhão

14/09 (Sábado)

10h – Abertura do pavilhão

15h – Palestra: Casa Sustentável, com André Kohler Klabunde, engenheiro ambiental

16h – Palestra: Rochas na Arquitetura – Tendências de Mercado, com Telso Ferreira Junior, químico e proprietário da Marmoraria Guarani, especialista em Rochas e Superfícies Sintéticas

19h – Palestra: Descarbonização – A Jornada das Empresas para o Futuro, com Damáris Gonçalves Padilha, engenheira florestal e doutora em Manejo Florestal

20h – Música: Adriel Silva com Sanfona (palco externo)

20h30 – Palestra: Atribuições dos Profissionais do Sistema Confea-Crea, com Pâmella Adryan Lima da Silva, diretora regional do Crea-SC Brusque, engenheira civil e técnica em edificações

23h – Fechamento do pavilhão

15/09 (Domingo)

10h – Abertura do pavilhão

18h – Fechamento do pavilhão

