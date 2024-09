Empresas de móveis e decorações de Brusque apresentam novidades na Fairtec 2024

Entre esta quinta-feira, 12, e domingo, 15, a Fairtec 2024 reunirá diversos empreendimentos de móveis e decorações em Brusque. A 7ª Feira Tecnológica da Construção Civil será acompanhada da 7ª Mostra de Móveis e Decorações, que exibirá as últimas tendências do setor.



A organização do evento ressalta que serão expostos móveis de qualidade, planejados, colchões, tapetes e artesanatos, todos à venda durante a feira. O espaço também contará com ambientes decorados e lançamentos.

A diretora da Andrade Eventos, Rosangela Andrade, organizadora da Fairtec em parceria com o Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brusque, Guabiruba, Botuverá e Nova Trento (Sinduscon), destaca a importância de apresentar empresas locais.

“Vejo a Fairtec como uma porta aberta para as empresas de Brusque e região mostrarem seus produtos e novidades no segmento de móveis e decoração. Na nossa economia, quem não é visto não é lembrado. Na feira, estamos com diversos empreendimentos que reconhecem a importância de estarem onde o público-alvo está. É essencial que esses eventos ocorram em Brusque para fortalecer as empresas locais”, avalia.

Entre os expositores está a brusquense Paza Revestimentos. O proprietário, Andrei Paza, revela que a empresa apresentará novas cores de pisos laminados e vinílicos, além de um piso laminado alemão resistente à água.

“A expectativa com a Fairtec é ótima, acredito que a feira será um sucesso, com muita gente. Participei de todas até agora e sempre sou motivado pelo grande público e pela visibilidade que a feira tem em nossa região”, conta Andrei.

Outros empreendimentos de Brusque na feira são a Sonolândia Colchões e Interiores e a Durma Bem, que contará com colchões e outros produtos da Eko’7. Cada uma terá um espaço próprio na Fairtec.

“Levaremos uma linha de colchões terapêuticos para quem busca uma noite de sono reparador, ergonomicamente e ortopedicamente corretos, proporcionando um sono de maior qualidade. Nossos colchões contam com magneto e infravermelho longo, além da opção de massagem e terapia quântica”, apresenta o proprietário da Durma Bem, Sergio Kuchenbecker.

A empresa também oferecerá travesseiros anatômicos, uma poltrona elétrica com massagem, magneto e infravermelho longo, o primeiro colchão em Densidade Progressiva Inteligente e tênis com revestimento reciclado de garrafas PET.

Lançamentos

A Sonolândia, administrada por Gustavo Kuchenbecker, também apresentará novidades e lançamentos em colchões, camas com cabeceiras modernas e design inovador.

“Apresentaremos um belíssimo sofá-cama, especialmente produzido para pequenos ambientes, com um design sofisticado. Temos ainda uma completa linha de salas de jantar e estaremos levando uma belíssima mesa orgânica”, completa Gustavo, destacando a entrega gratuita para Brusque e região.

Assista agora mesmo!

Com bailão e danceteria, Shopping da Tradição trouxe shows de música gaúcha a Brusque: