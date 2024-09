Sustentabilidade em foco: Fairtec 2024 terá prêmio de estande mais sustentável e pesquisa de emissão de carbono

A organização da 7ª Feira Tecnológica da Construção Civil, que acontece em Brusque entre esta quinta-feira, 12, e domingo, 15, destaca a sustentabilidade como um dos principais focos desta edição. Em parceria com a empresa Neutraliza, haverá a premiação dos estandes mais sustentáveis e um estudo sobre a emissão de carbono durante a feira.

A diretora da Andrade Eventos, Rosangela Andrade, explica que expositores e equipe da Fairtec 2024 utilizarão crachás de papel semente, que podem ser plantados após o evento. A feira reúne mais de 80 expositores do setor da construção civil.

Além disso, o Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brusque, Guabiruba, Botuverá e Nova Trento (Sinduscon) distribuirá mudas de árvores, e a organização se comprometeu com o descarte correto dos resíduos gerados durante o evento.

“Sustentabilidade é fundamental para promover práticas e discussões sobre o futuro do setor. Essas ações contribuem para o meio ambiente e para o crescimento sustentável da nossa economia”, ressalta Rosangela.

A engenheira florestal da Neutraliza, Damáris Gonçalves Padilha, explica que a empresa fará um levantamento dos resíduos gerados, da energia consumida e do deslocamento dos participantes, expositores e convidados, quantificando as emissões de gases de efeito estufa. As emissões serão compensadas pela organização da Fairtec com a compra de créditos de carbono certificados.

“Nossa empresa vai realizar a quantificação das emissões do evento e avaliar o prêmio estande sustentável. Também quantificaremos as emissões do nosso estande”, detalha Damáris.

O presidente do Sinduscon, Ralf Maschio, destaca a importância de incluir a sustentabilidade como tema central da Fairtec 2024. “Esta edição vai além da inovação na construção civil; está comprometida em deixar um legado positivo para o meio ambiente”, defende.

Prêmio Estande Sustentável

As inscrições do Prêmio Estande Sustentável terminam na terça-feira, 10, e a premiação será no sábado, 15, às 17h. A iniciativa avaliará as empresas inscritas, com diversos critérios listados no site da Fairtec 2024.

“A inscrição foi voluntária e gratuita. Nosso estande também será carbono neutro, pois faremos o levantamento das emissões separadamente, como parte do nosso compromisso de reduzir impactos”, explica Damáris.

Ela considera o prêmio um marco significativo na promoção de práticas sustentáveis no setor de construção civil, destacando que ele valoriza esforços de inovação e sustentabilidade, além de incentivar a utilização de materiais recicláveis e responsabilidade socioambiental. O design do prêmio foi criado pela Unifebe.

Carbono neutro

Damáris ressalta que é a primeira vez que o conceito de carbono neutro é aplicado na Fairtec. A iniciativa já foi aplicada pela Neutraliza em outros eventos, como as edições de 2023 e 2024 do CONCARH, o maior congresso de gestão de pessoas do Sul do país.

“Tornar-se carbono neutro representa um compromisso significativo com a sustentabilidade e a redução do impacto ambiental. Ao neutralizar as emissões de carbono, a Fairtec 2024 não só contribui para mitigar as mudanças climáticas, mas também serve de exemplo para outras feiras e eventos”, afirma.

Em 20 de agosto, 15 mudas de árvores nativas foram plantadas no Parque Zoobotânico de Brusque, como compensação antecipada de duas toneladas de CO₂. A iniciativa faz parte dos esforços da organização da Fairtec para neutralizar as emissões de carbono geradas pelo evento.

As mudas plantadas, incluindo espécies como quaresmeira, araçá e pitanga, foram escolhidas por seu potencial ecológico, contribuindo para a alimentação de aves e insetos locais. O objetivo é incrementar a “trilha carbono neutro” do Zoobotânico, que já é referência educacional na comunidade.

Sustentabilidade e outros temas em discussão

Um dos grandes destaques da Fairtec 2024 será a série de palestras com especialistas que discutirão temas importantes para o futuro da construção civil. Alex Marson, CEO da Rudolph Investimentos e Participações e líder do movimento Capitalismo Consciente em Santa Catarina, abrirá a programação com a palestra “A sustentabilidade e o futuro da construção”, nesta quinta-feira, 12, às 20h30.

Outros palestrantes serão André Kohler Klabunde, engenheiro ambiental, que abordará o tema “A Casa Sustentável”, e Telso Ferreira Junior, especialista em rochas e superfícies sintéticas, que apresentará as “Tendências de Mercado” no uso de rochas na arquitetura.

A programação também inclui palestras sobre descarbonização, atribuições dos profissionais do sistema Confea-Crea, entre outros assuntos relevantes.

