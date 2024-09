Duas pessoas morrem em acidente entre caminhão e motocicleta na BR-470, em Blumenau

Na manhã desta sexta-feira, 13, o Corpo de Bombeiros foi acionado perto por volta das 9h após uma colisão entre um caminhão e uma moto, com duas vítimas, na BR-470, bairro Salto do Norte, em Blumenau.

O helicóptero Arcanjo-03 foi acionado, porém, ao chegar no local, as duas vítimas foram encontradas mortas, com uma delas indo parar debaixo do caminhão.

Os bombeiros confirmaram que as vítimas eram um homem e uma mulher. A dinâmica do acidente ainda não foi informada.

