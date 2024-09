Candidato à reeleição, Zirke (PP) apresenta propostas por bairros de Guabiruba e foca em pavimentações

Zirke (PP) concorre à reeleição ao cargo de prefeito de Guabiruba pela coligação Guabiruba Cada Vez Melhor, formada por PP e PSD. O candidato a vice na chapa é Cledson (PSD).

O candidato do PP apresenta propostas por bairros de Guabiruba, sem detalhamento por áreas, com foco em pavimentações. Ao todo, Zirke propõe 40 ideias para implementar caso reeleito prefeito de Guabiruba.

O Município selecionou as propostas que efetivamente contém alguma ação a ser implementada, com base no plano de governo do candidato registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira, abaixo, as propostas de Zirke.

Lageado Baixo

– Revitalização das principais ruas do Lageado Baixo;

– Pavimentação das ruas Cesário Régis e Reinaldo Batschauer;

– Pavimentação do trecho entre Fazenda Kruguer e MJ Tinturaria, de 500 metros;

– Pavimentação do trecho entre rua André Decker e ponte pênsil, de 300 metros;

– Reforma da escola Cesário Régis;

– Cobertura da quadra da escola Ervin Schumacher.

Lageado Alto

– Pavimentação da rua Carlos Polheim;

– Etapa 4 da pavimentação da rua Lageado Alto;

– Construção da praça próximo à rua Alois Zimmermann.

Guabiruba Sul

– Execução da rua Beira Rio;

– Execução da ponte da rua Alois Baumgartner;

– Alargamento da ponte da rua Guabiruba Sul.

Imigrantes

– Execução da rua de acesso à Varginha;

– Aquisição de imóvel para construção de quadra coberta da escola Vadislau Schmidt.

Centro

– Aquisição de imóvel ao lado prefeitura;

– Revitalização das ruas Brusque e 10 de Junho;

– Revitalização da rua Alois Erthal;

– Abertura de canal extravasor e via Beira Rio, entre Câmara e ponte da prefeitura;

– Aquisição de imóvel para ligação entre rua Elvira Coser e semáforo;

– Execução da ligação entre ruas Érico Truppel e Prefeito Ivo Fischer;

– Execução da ponte da rua Baviera;

– Execução de pavimentação de trecho da rua Independência, de 450 metros.

Aymoré

– Continuidade da execução da rua Beira Rio;

– Finalização da pavimentação de trecho da rua Pedro Keller, de 700 metros;

– Finalização da pavimentação de trecho da rua Sternthal.

Pomerânia

– Pavimentação do trecho 2 do Gaspar Alto, de 1,5 quilômetros.

Planície Alta

– Pavimentação do morro de acesso, de 1,4 quilômetros.

– Construção de praça no terreno Ângelo Nicolleti.

São Pedro

– Construção de praça próximo à igreja São Pedro;

– Pavimentação de trecho da rua Miguel Dietrich;

– Pavimentação da rua Reinoldo Horner;

– Revitalização da ponte da rua São Pedro;

– Revitalização da ponte da rua José Fischer;

– Revitalização da rua Alois Erthal;

– Execução da ponte da rua João Caetano;

– Cobertura da quadra da escola João Jensen.

Geral

– Projeto e execução das etapas 1 e 2 do parque municipal Vereador Érico Vicentini;

– Projeto e construção de ginásio municipal;

– Projeto e execução de terminal urbano;

– Revitalização de praças municipais.

