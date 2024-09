Memórias Coletivas: projeto do Museu Casa de Brusque busca identificar parte de suas 25 mil fotografias

O projeto “Memórias coletivas – identificação de fotografias para a preservação do passado brusquense”, do Museu Casa de Brusque, busca a identificação de pessoas, locais, eventos e informações acerca de parte das fotografias de seu acervo. São cerca de 25 mil imagens, e grande parte sem as devidas definições.

A população pode participar das oficinas, gratuitas, às terças-feiras, das 9h às 11h, até o dia 1º de outubro, no Museu Casa de Brusque. No local, uma equipe auxilia os interessados no reconhecimento dos retratos.

Numa mesma imagem, é possível reconhecer diversas pessoas. São lembranças de eventos históricos, reuniões de família, convenções políticas, momentos festivos.

“Uma parte dessa quantidade de fotografias não possui identificação. Por exemplo, numa mesma imagem, há um grupo de pessoas e apenas uma ou duas estão identificadas e quem são os demais? Às vezes sabemos quem são, mas falta o local. É um conjunto de informações”, pontua a diretora do museu, Luciana Tomasi.

Ela afirma que muitos visitantes procuram retratos de seus antepassados, amigos e conhecidos. “Muitas vezes não temos a fotografia da pessoa sozinha, mas ela está presente em uma foto de um grupo…Essa é a função do Museu, preservar a história e a memória da comunidade”, destaca.

O historiador Celso Deucher, integrante do projeto, destaca a importância deste trabalho. “Temos que identificar as pessoas, locais, datas…Quem chegar aqui no museu e perguntar pelo nome e foto de algum familiar, certamente num evento desses, vamos encontrar a fotografia dele, pequenininha, no canto, mas a pessoa terá a memória fotográfica daquele ente querido.”

A iniciativa tem patrocínio da Fundação Cultural de Brusque, com recursos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura.

Como participar

Interessados em verificar as fotografias e participar das oficinas, podem comparecer nas próximas terças-feiras, 17, 24, e 1º de outubro, das 9h às 11h, no Museu Casa de Brusque, na avenida Otto Renaux, 285, no São Luiz.

Quem não tiver disponibilidade nestes dias e quiser contribuir, pode entrar em contato pelas redes sociais do museu.

Após o término das oficinas de identificações, o museu irá elaborar um fotolivro, que ficará disponível de forma on-line e gratuita para a população. Por meio de uma palavra-chave, como nome ou local, será possível localizar a fotografia.

