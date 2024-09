Festa da Apae e show de humor: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

1. Festa da Apae

Nesta sexta-feira e sábado, 13 e 14, acontece a 42ª edição da festa da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque. O evento, alusivo aos 69 anos da entidade. A festa inicia na sexta-feira, com a venda do tradicional churrasco, no valor de R$ 70; e também de risoto, no valor de R$ 40. Já no sábado, 14, a festa inicia às 18h com um Culto Ecumênico. Em seguida, será servido churrasco. Nos dois dias de festa, haverá ainda: o tradicional cachorro-quente com duas linguicinhas; barraca do bolo e brigadeiro; pescaria, pintura facial, Roda da Fortuna, Bazar do Clube de Mães e Churros. Os cartões do churrasco e do risoto já estão sendo vendidos de forma antecipada na sede da entidade.

2. Emerson Ceará

No sábado, 14, o humorista Emerson Ceará, que acumula quase 3 milhões de seguidores no Instagram, fará uma apresentação em Brusque com seu especial “Se Acalme”. O show acontecerá no teatro do Cescb, localizado na Rua Pedro Werner, número 180. A apresentação não é recomendada para menores de 18 anos, a menos que estejam acompanhados por pais ou responsáveis. Os ingressos estão disponíveis no site Blueticket, com preços a partir de R$ 45 (meia-entrada).

3. Feira de adoção da Acapra

Também no sábado, 14, a Acapra promoverá dois eventos em Brusque com o objetivo de ajudar animais em situação de vulnerabilidade. Das 9h às 12h, na Praça Barão de Schneeburg, no Centro, ocorrerá uma feira de adoção de animais. Paralelamente, haverá um bazar solidário no Container Garden Bar, localizado no bairro São Pedro.

4. Exposição de telas

No sábado, 14, o artista Alisson Grilo realizará a exposição “Reflexos do Sentir: Um Universo em Cores e Formas” na Livraria Graf, localizada no Centro de Brusque. O evento, que conta com a curadoria de Dai Amorim, terá início às 10h. “Cada tela é um universo em si, onde cores e formas se conectam”, divulgou o artista nas redes sociais. A entrada é gratuita.

5. Hip Hop no Laranjeiras

Ainda na sexta-feira, 13, a partir das 21h, a Sociedade Esportiva Laranjeiras será palco de uma noite de Hip Hop e Funk comandada pelo DJ Blade. O evento terá entrada a R$ 5 por pessoa, e contará com opções de lanches, porções e um serviço de bar completo.

6. Sábado Fácil

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL Brusque) realiza no sábado, 14, mais uma edição do Sábado Fácil, na Praça Barão de Schneeburg, no Centro. As atividades na praça iniciam às 9h. As crianças poderão se divertir com os brinquedos educativos, jogos de mesa, cama elástica, pintura facial e trenzinho. Já a sugestão da CDL para o comércio é que neste dia o atendimento das lojas funcione em horário estendido, até às 17 horas. Nesta edição de setembro, o Sábado Fácil contará ainda com a parceria do Sesc, com a ação “Cidadão do Bem”.

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: