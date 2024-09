Prédio residencial mais alto do mundo em Balneário Camboriú terá mais de 500 metros; confira imagens do projeto

A FG Empreendimentos anunciou nesta segunda-feira, 16, a construção do maior prédio residencial do mundo, o Senna Tower, em Balneário Camboriú, com mais de 500 metros de altura. O investimento para a construção é de R$ 3 bilhões. O lançamento do residencial está previsto para acontecer no último trimestre de 2024. O projeto é realizado pela FG Empreendimentos em parceria com a Marca Senna, criada por Ayrton Senna.

No total, serão 228 unidades no empreendimento, contando com 18 mansões suspensas de 420 a 563 m², 204 apartamentos de até 400 m², quatro coberturas duplex de 600 m², duas mega coberturas triplex de 903 m² e oito elevadores de ultravelocidade. Haverá seis pavimentos de lazer privados, distribuídos em vários andares do empreendimento, além de Roof Top destinado exclusivamente ao residencial, totalizando mais de 6 mil m² de área de lazer.

O edifício já recebeu a aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), a Licença de Implantação Ambiental (LAI) e a aprovação na prefeitura municipal de Balneário Camboriú.

De acordo com a empresa, foram necessários mais de cinco anos de análises e estudos aplicados para a finalização do projeto. O empreendimento será um supertall, categoria dos edifícios acima de 300 metros de altura. O Senna Tower, além das áreas residenciais e privativas, terá áreas de entretenimento, lazer, gastronomia abertas ao público e espaço imersivo sobre Ayrton Senna.

O conceito do Senna Tower é assinado pela artista plástica e antropóloga Lalalli Senna, sobrinha do piloto. Conforme a FG Empreendimentos, o projeto é inspirado na trajetória de superação de Ayrton Senna, simbolizando a “Jornada do Herói”, a superação dos limites e a busca pelo ideal. O objetivo é trazer uma mensagem positiva com a história de Ayrton, inspirando todos a buscarem sua melhor versão.

“Toda grande história começa com uma jornada. Uma jornada de descoberta, crescimento e transformação. O Senna Tower é uma obra de arte de proporções monumentais: um símbolo que nos inspira a buscar superar nossas limitações para expressar o que há de grandioso dentro de nós. A torre tem esta forma arquitetônica justamente para simbolizar essa trajetória heroica de superação em direção aos nossos ideais e a manifestação do nosso potencial profundo”, diz Lalalli Senna.

Foco na inovação

O cofundador e presidente da FG Empreendimentos, Jean Graciola, conta que a empresa busca constantemente pela sustentabilidade e perenidade da companhia. “Nosso foco incessante na inovação, tecnologia e busca pelo inusitado nos distingue. Projetar e construir é uma arte e nossa expertise nos permite trazer para Santa Catarina esse projeto audacioso, desenvolvido por diversas mãos talentosas e em parceria com as maiores e melhores empresas de engenharia do mundo. Este é o nosso compromisso: transformar um conceito intangível extraordinário em algo real e, assim, eternizado para aquém da nossa geração, perpetuando a mensagem no futuro”, diz.

E ressalta que mais do que avançar em conhecimento, inovação construtiva e tecnologia, a empresa está estabelecendo um marco na construção, exigindo uma preparação meticulosa de todas as partes que colaboram para a execução da obra. “Para isso, estamos envolvendo os maiores nomes da arquitetura e engenharia mundial, garantindo soluções de excelência, numa estrutura com mais de 500 metros de altura, que será o residencial mais alto do mundo”, destaca.

Sustentabilidade e inovação

Conforme divulgado pela FG, o Senna Tower será o primeiro edifício da América Latina a implementar o Tuned Mass Damper (TMD), que cumpre a função de auxiliar na estabilização para mitigar o efeito dos ventos.

O empreendimento será também o primeiro residencial supertall do mundo a receber o selo LEED (Liderança em Design Ambiental e de Energia) Platinum, entregue para construções sustentáveis.

Além da FG Empreendimentos, responsável pela realização e construção do projeto, e da marca Senna e Lalalli Senna, que apresentam o conceito criativo da torre e design de interiores, a construção também tem a parceria da família Hang nos investimentos.

