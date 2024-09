Identificado motorista de ônibus que morreu em colisão com carreta na BR-101, em Joinville

Foi identificado como Douglas Machado, de 40 anos, o motorista do ônibus que faleceu em colisão contra uma carreta na BR-101, em Joinville. O acidente aconteceu na madrugada de domingo, 15, e deixou outras 13 pessoas feridas.

Natural de Itapema, no litoral Norte catarinense, Douglas trabalhava para a empresa de transporte Nossa Senhora da Penha, que publicou uma nota de pesar e informou que as causas do acidente serão apuradas.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Douglas Machado, motorista da Viação Penha e residente em Itapema, vítima de um trágico acidente na BR-101 na madrugada deste domingo, 15.

Douglas era conhecido por sua dedicação ao trabalho e pelo carinho que tinha por seus colegas e passageiros. Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos. Que encontrem conforto e força para superar essa imensa perda.

Nossos pensamentos estão com todos os feridos neste acidente e desejamos uma rápida recuperação a cada um deles”.

Douglas é velado na manhã desta segunda-feira, 16, no Crematório Vaticano, em Balneário Camboriú. Às 11h, ocorre a última homenagem ao motorista. Em seguida, seu corpo será levado para cremação.

O acidente

De acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul, a colisão traseira ocorreu no quilômetro (km) 19 da BR-101, no sentido Curitiba (PR), por volta das 5h15. A rodovia foi totalmente interditada por volta das 7h30, com a faixa esquerda liberada por volta das 9h15 e a liberação total ocorrendo por volta das 9h30.

O pico de congestionamento registrado foi de 6 km por volta das 9h15. Quando a rodovia foi totalmente liberada, o congestionamento havia diminuído para 5 km.

A dinâmica do acidente e informações sobre a vítima ainda não foram divulgadas.

