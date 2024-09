Brusque terá transporte público gratuito no dia da eleição; confira as linhas disponíveis

Na sexta-feira, 13, foi publicada no Diário Oficial do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) uma decisão judicial que autoriza o transporte público gratuito no dia da eleição em Brusque. Os eleitores irão às urnas decidir o próximo prefeito do município no dia 6 de outubro.

A decisão refere-se à petição cível da 86ª Zona Eleitoral. Conforme o texto, o pedido partiu da Prefeitura de Brusque, por meio do procurador-geral do município, Rafael Maia.

Para conferir as linhas disponíveis, basta clicar aqui.

