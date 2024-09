Carro reduz velocidade para virar à esquerda em rodovia e é atingido por outro veículo, em Brusque

Uma colisão resultou em danos materiais em dois carros na manhã desta segunda-feira, 16, na rodovia Pedro Merizio (SC-486), bairro Jardim Maluche, em Brusque. Um dos condutores tentou realizar uma manobra na pista, quando foi atingido pela motorista de outro carro. Ninguém ficou ferido.

Segundo a polícia rodoviária do estado, o idoso de 74 anos que conduzia um Onix tentou virar à esquerda na rodovia. Enquanto se preparava para a manobra, com redução da velocidade até parar, foi atingido pelo Peugeot 207 de uma mulher de 33 anos. Os veículos transitavam no sentido Botuverá a Brusque.

“O condutor do automóvel Onix disse que não haviam veículos transitando no sentido contrário e [a pista] estava livre para ser cruzada sem nenhum problema”, divulgou a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Santa Catarina em relatório da ocorrência.

A condutora do Peugeot 207 chegou a ser atendida pelo Corpo de Bombeiros, mas recusou encaminhamento ao hospital. Ainda segundo a polícia, ela não sofreu lesões.

