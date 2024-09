Policial militar de folga salva criança de afogamento em Jaraguá do Sul

O policial militar Daniel Guth Alvarez foi responsável por salvar a vida do pequeno Matias, seu vizinho, que havia se afogado em uma piscina. O caso aconteceu na sexta-feira, 13, em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense.

Daniel estava em sua casa com a filha de 3 meses, quando ouviu gritos desesperados da vizinha e foi ajudar. A mãe, que estava em pânico, não conseguia explicar o que havia acontecido e entregou Matias por cima do muro ao policial. A criança estava desacordada.

O militar iniciou os procedimentos de primeiros socorros, focando na desobstrução das vias aéreas da criança. Apesar da criança não reagir inicialmente, o policial persistiu no procedimento. Com sua intervenção contínua, Matias começou a mostrar sinais de reação. No entanto, ele estava convulsionando e precisava de atendimento médico urgente.

Na sequência, Matias recebeu os cuidados médicos necessários. Graças à intervenção rápida e eficiente, a criança está se recuperando bem.

