Campanha Salarial: Sintrivest convoca trabalhadores para assembleia em Brusque

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário (Sintrivest) convoca todos os trabalhadores e trabalhadoras do setor para a assembleia da Campanha Salarial 2024, em Brusque. A assembleia será realizada nesta quarta-feira, 18, no auditório do Sintrivest, em dois horários: às 9h e às 18h.

No encontro será analisada e discutida a proposta de reajuste salarial, em um momento decisivo para a categoria, cuja data base é no mês de setembro.

Dignidade do trabalho

Com o tema “Dignidade no Trabalho – Proteção de Direitos”, a Campanha Salarial deste ano coloca em foco a luta por melhores condições de trabalho, reajuste justo e a garantia dos direitos conquistados.

“O Sintrivest destaca a importância da participação de todos os trabalhadores e trabalhadoras da categoria para fortalecer o movimento e assegurar conquistas importantes”, diz o sindicato.

“A presença de cada trabalhador é fundamental para demonstrarmos a nossa força e a nossa união. Este é o momento de discutirmos a proposta de reajuste e reafirmarmos nossa luta por dignidade no trabalho e proteção dos direitos”, afirma a presidente do Sintrivest, Marli Leandro.

Mudanças para 2025

A data base do setor, marcada para setembro, define o período em que se discutem os reajustes salariais e as condições de trabalho para o próximo ano.

Durante a assembleia, os trabalhadores poderão expressar suas opiniões, analisar a proposta apresentada e votar pelo que consideram ser mais justo e adequado para a categoria.

Leia também:

1. Três ficam feridos após briga com faca em Blumenau

2. Um dia após vitória na estreia de novo técnico, Brusque viaja para enfrentar o líder da Série B

3. Pais que recusaram vacinar filhos contra a Covid-19 são notificados pelo MP-SC em Brusque

4. Saiba como acompanhar o eclipse parcial da Lua que acontecerá nesta terça-feira

5. Mulher de 25 anos morre após carro capotar na SC-414, em Navegantes

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: