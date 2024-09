A fumaça das queimadas está prevista para retornar ao Sul do Brasil a partir de quarta-feira, 18, trazendo uma nova onda de poluição atmosférica para um número expressivo de municípios.

No entanto, o impacto será mais acentuado nas áreas que abrangem o oeste da região, enquanto Brusque não deverá ser diretamente afetada.

A cidade deve permanecer relativamente preservada dos efeitos mais intensos da fumaça.

Logo após a foto, o meteorologista Leandro Puchalski trás informações complementares e abrangentes, fornecendo uma visão detalhada sobre a extensão e os possíveis impactos disso.

O retorno da fumaça

*Boletim: Leandro Puchalski >>

O boletim de hoje aborda o retorno iminente da fumaça das queimadas, que já afetou várias regiões do Brasil ao longo de setembro.

Após um alívio proporcionado pela chegada de uma frente fria no último fim de semana, o Sul do país está prestes a enfrentar novamente os impactos dessa poluição atmosférica.

A partir da próxima quarta-feira, a fumaça retornará, com previsões indicando que a parte oeste da região será a mais atingida.

Em contraste, a porção leste deverá ser relativamente poupada deste fenômeno.

Efeitos da fumaça em Brusque

Apesar do retorno iminente da fumaça das queimadas ao Sul do Brasil, Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim não serão afetadas por essa poluição atmosférica ao longo da semana.

Como já abordado, a partir de quarta-feira a poluição atmosférica afetará principalmente a região oeste.

Em contraste, a faixa leste, onde se encontra Brusque, não deverá ser diretamente impactada.

Assim, todo o Vale do Itajaí-Mirim não enfrentará problemas significativos com a qualidade do ar, assegurando condições mais saudáveis e confortáveis para a população local.

Condições do tempo

Agora, vamos detalhar as condições climáticas previstas para esta terça-feira e também para a quarta-feira em Brusque e região.

A previsão indica que esses dois dias terão uma predominância de tempo seco, favorecendo atividades externas.

O sol deve aparecer intercalado com variações de nuvens, proporcionando uma atmosfera agradável para quem planeja aproveitar o dia ao ar livre.

Embora o tempo seco seja a tendência, não podemos descartar a possibilidade de garoa ou chuviscos isolados, devido ao sistema de umidade vindo do mar atuante.

As temperaturas sinalizam madrugadas amenas a frias, dependendo da altitude local.

No entanto, as tardes prometem ser bastante agradáveis, com temperaturas variando entre 21°C e 24°C, sem ultrapassar os 25°C.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

Mais notícias após anúncios

Com respeito, consideração e alegria, dedicamos esta parte da edição para reconhecer os apoiadores do Blog do Ciro Groh. Abaixo, apresentamos seus nomes com prazer.

Clique e então descubra os produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Descubra o Sítio Vô Pedro, um refúgio secreto de Brusque que então vai surpreender você

2. Confira as fotos de um pôr do sol então inusitado em Brusque

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta terça-feira, continuamos então a focar nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos destacar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

É importante ressaltar que não houve registro de chuvas durante esse período (indicado em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens capturam o início da manhã desta terça em cada local descrito nas legendas.

Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK

fumaça