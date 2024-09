Os moradores de Brusque e região, que planejam aproveitar atividades externas nesta quarta-feira, 18, podem se preparar para condições predominantemente estáveis, embora o risco de chuva faça parte da previsão.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, o dia sinaliza então ser favorável às práticas de eventos externos, diante de um padrão de temperaturas esperadas variando entre 22°C e 24°C.

Risco baixo de chuva

O meteorologista chama a atenção para a atuação de um sistema de umidade proveniente do mar, prometendo trazer uma cobertura significativa de nuvens à região.

Esta umidade tende a limitar as aberturas prolongadas de sol e, ocasionalmente, resultar em eventos pontuais de chuva isolada..

Embora o risco de precipitação seja reduzido e tais episódios sejam esperados de forma pontual, é prudente estar preparado para possíveis mudanças repentinas no tempo.

Puchalski destaca que, apesar da predominância de nuvens, a maior parte do período deverá ser seco.

Portanto, mesmo que a nebulosidade prevaleça, os momentos de tempo firme devem proporcionar condições ideais para atividades externas.

*Fonte da previsão: Leandro Puchalski/Meteorologista

Chuva na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

É importante ressaltar que, entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, foram registradas ocorrências de chuvas leves em alguns pontos monitorados. (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, convidamos você a apreciar as paisagens encantadoras então enviadas por nossos leitores.

As fotografias capturam a serena beleza do amanhecer desta quarta-feira, como retratado nas legendas de cada lugar.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 9

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 7

