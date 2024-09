Ingressos para Brusque x Amazonas estão à venda

Estão à venda os ingressos para a partida entre Brusque e Amazonas, que começa às 21h30 desta segunda-feira, 23, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, pela 28ª rodada da Série B. É possível comprar antecipadamente pelo site Ingresso Nacional, na secretaria do quadricolor e na loja Bruscão Mania.

Sócios-torcedores têm acesso garantido aos jogos do quadricolor como mandante por meio do QR Code gerado no aplicativo exclusivo para sócios.

Nos setores destinados à torcida do Brusque, não é permitida a entrada com camisas de outras equipes. É necessário entrar com a camisa do Brusque ou camisas neutras.

Preços

– Coberta Brusque: R$ 50

– Descoberta Brusque: R$ 30

– Visitante: R$ 30

Horários de atendimento

Loja Bruscão Mania

Avenida Lauro Muller, 13 (em frente ao estádio Augusto Bauer)

Dias úteis: das 9h às 18h

Sábado: das 9h às 12h

Secretaria do Brusque

Sala no interior da Arena Brusque, localizada ao lado do Pavilhão da Fenarreco, às margens da avenida Beira Rio.

Dias úteis: das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h

Estádio Dr. Hercílio Luz (Gigantão das Avenidas)

Segunda-feira, 23/09: 19h30 às 21h30

Públicos específicos

– Público até 12 anos de idade não paga ingresso na descoberta do Brusque e paga meia-entrada na coberta. O acesso é feito direto na catraca, junto dos pais ou responsável e documentos de identificação. Para a criança, é necessário adquirir o ingresso cortesia no momento em que o responsável adquirir seu próprio ingresso.

– Estudantes têm direito à meia entrada mediante apresentação de carteirinha de estudante.

– Público acima de 60 anos paga meia-entrada mediante apresentação de documento que comprove idade.

– Professores pagam meia-entrada mediante apresentação do comprovante de renda.

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: