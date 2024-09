Instituto Anjos do Peito recruta voluntários para participar de pedágio em Brusque

O instituto Anjos do Peito está recrutando voluntários para realização do pedágio da entidade neste sábado, 21, em diversos bairros de Brusque. A ação acontece das 8h até as 12h.

Com o valor arrecadado, a entidade, que ajuda famílias de Brusque, Guabiruba e outras regiões, consegue custear suas despesas de aluguel da sede, energia elétrica e demais contas.

Caso tenha interesse em ser voluntário, basta entrar em contato com o número de telefone (47) 3351-7786. Confira abaixo os pontos do pedágio:

Leia também:

1. VÍDEO – “Alerta para os pais”: mãe de aluno autista acusa professora de escola de Brusque de ameaça e violência psicológica

2. Polícia Militar decide encerrar utilização de câmeras corporais em Santa Catarina

3. VÍDEO – Briga interrompe e encerra jogo da Recopa Intermunicipal de futsal, entre Guabiruba e Botuverá

4. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (16 a 17/09)

5. Fumaça das queimadas irá retornar ao Sul do Brasil, mas Brusque não deve ser atingida

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: