VÍDEO – “Alerta para os pais”: mãe de aluno autista acusa professora de escola de Brusque de ameaça e violência psicológica

Uma funcionária da EEF Professora Augusta Dutra de Souza, localizada no bairro Limeira, em Brusque, está sendo acusada de ter ameaçado e agredido psicologicamente um aluno autista de sete anos. A denúncia, registrada em boletim de ocorrência, foi feita pela mãe do aluno, Catielly Abreu.

De acordo com a mãe, no dia 11 de setembro, uma quarta-feira, a monitora responsável por cuidar da criança não pôde ir trabalhar, o que levou outra profissional a assumir suas funções.

“Ele tem autismo de grau 1, seletividade alimentar, transtorno de ansiedade e dificuldades de aprendizado. Essa profissional disse a ele que, se não comesse, não poderia ir ao recreio. Além disso, chegou a rasgar uma folha do caderno do meu filho e afirmou que ele deveria saber fazer as atividades, e não ela”.

A mãe também relatou que a criança chegou em casa chorando e muito abalada após o incidente. Ainda segundo o boletim de ocorrência, a escola realizou uma reunião com a mãe.

“Minha luta não adiantou nada. Fui à escola depois e disseram que apenas mudaram ela de sala. Quer dizer que ela pode prejudicar o meu filho e basta mudar de sala que está tudo resolvido?”, desabafou Catielly em suas redes sociais.

“Vale dizer que a professora que acompanha meu filho diariamente, e que não foi trabalhar, é maravilhosa e cuida muito bem dele. Quanto ao diretor da escola, também não posso reclamar; fui bem atendida e tivemos uma reunião”, complementou.

Secretaria se manifesta

Questionada pelo jornal O Município, a secretaria de Educação de Brusque disse que foi informada pela gestão da unidade sobre o registro da ocorrência.

“A equipe gestora seguiu todos os procedimentos administrativos necessários, e as providências já foram tomadas para garantir o atendimento à criança. A servidora mencionada na ocorrência encontra-se afastada para tratamento de saúde”.

*Colaborou: Otávio Timm

