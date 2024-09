Apae Guabiruba realiza Café com Bingo neste sábado; saiba valores

No próximo sábado, 21, a Apae de Guabiruba promoverá um evento especial: o Café Colonial com Bingo, que acontecerá a partir das 13h. O encontro será realizado na sede da Apae, localizada na Rua Paulo Kormann, número 460, no Centro do município.

Os ingressos para o café colonial variam de R$38 para adultos e R$19 para crianças entre 6 e 12 anos. Para aqueles que desejarem participar do bingo, as cartelas estarão disponíveis por R$ 2 cada.

Vale ressaltar que, no evento, não serão aceitos pagamentos via cartão ou Pix, então os participantes devem se planejar para levar dinheiro em espécie.

“O evento promete uma tarde descontraída e deliciosa, com muitas opções de doces e salgados, além da diversão garantida no bingo. Toda a renda arrecadada será revertida em prol dos projetos da Apae de Guabiruba, que presta um serviço essencial à comunidade”, divulgou a entidade.

