20ª Exposição de Orquídeas acontece neste fim de semana em Guabiruba

Neste fim de semana, dos dias 20 a 22, acontecerá a 20ª Exposição de Orquídeas no salão Cristo Rei, no Centro de Guabiruba. O evento é organizado pela Associação Brusquense de Orquidófilos e Amadores de Plantas Ornamentais (Abapo).

A entrada é franca. No evento haverá oficinas e cursos de cultivo das plantas, exposição de artesanato e variedades. Também acontecerá um sorteio de orquídeas e plantas para os visitantes.

Na sexta-feira, 20, o horário para visitação será das 19h às 22h. Já no sábado, 21, será das 9h às 22h, e no domingo, 22, das 9h às 17h. No sábado, às 15h, haverá a oficina de cultivo e cuidados de orquídeas.

