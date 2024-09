Motociclista morre em acidente na BR-470, em Lontras

Por volta das 6h30 desta terça-feira, 17, um motociclista morreu em um acidente com caminhão no quilômetro 127 da BR-470, em Lontras, no Alto Vale do Itajaí.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Lontras foi acionado para atender a ocorrência. Ao chegar no local, o motociclista já estava sem sinais vitais. A identidade da vítima não foi informada.

O condutor do caminhão foi atendido e recusou transporte ao hospital, alegando não estar ferido. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local.

