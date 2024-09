Ex-prefeito de Brusque, Bóca Cunha participará de mundial de dominó em Aruba

O ex-prefeito de Brusque, Bóca Cunha, está prestes a embarcar para um grande desafio internacional. Ele participará do Campeonato Mundial de Dominó, que será realizado em Aruba, de 22 a 27 de setembro.

Representando o Brasil pela Federação Paulista de Dominó, Bóca irá competir em um evento que reúne jogadores do mundo inteiro e também terá a oportunidade de trazer o torneio mundial de dominó para o Brasil.

Questionado, expressou entusiasmo com a competição e revelou que já participou de outros eventos internacionais de dominó, como o realizado em Punta Cana, onde alcançou a terceira posição no ranking mundial.

“Com toda a modéstia, em termos de pontuação no Brasil, sou o terceiro colocado no mundo. Dominó exige 70% de sorte e 30% de habilidade”, comentou ele, ressaltando que, diferentemente de esportes como futebol e basquete, no dominó a sorte desempenha um papel importante.

Possibilidade do evento acontecer no Brasil

Além da competição, Bóca Cunha será o orador oficial do Brasil na reunião da Federação Internacional de Dominó, marcada para ocorrer durante o evento. Seu principal objetivo é conquistar o direito de sediar o campeonato mundial no Brasil, trazendo a competição para Santa Catarina.

“Já falamos sobre isso em Punta Cana e, agora, reforçarei o pedido. Santa Catarina tem cidades com infraestrutura de hotelaria e turismo, como Balneário Camboriú, que podem receber um evento desse porte”, explicou o ex-prefeito.

A estrutura do campeonato é bastante singular, segundo Cunha. No dominó jogado internacionalmente, os parceiros são definidos na hora, e os competidores podem jogar com pessoas de diferentes nacionalidades a cada partida.

“Eu sento à mesa e não sei quem será o meu parceiro. Pode ser um francês, um alemão, um americano, e vamos jogando até atingir a pontuação máxima”, detalhou.

O ex-prefeito embarca nesta quinta-feira, 19, partindo de Florianópolis com destino ao Panamá e, de lá, para Aruba.

Bóca se mostrou confiante e esperançoso de que o Brasil, e especialmente Santa Catarina, possa em breve ser palco de um dos maiores eventos de dominó do mundo.

“Vamos lutar para trazer esse campeonato para cá, e acredito que temos todas as condições para realizar isso com sucesso”, finalizou.

