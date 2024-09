VÍDEO – Funcionário de farmácia reage a assalto e derruba criminoso com socos em Balneário Camboriú

O funcionário de uma farmácia impediu o roubo do estabelecimento após reagir a um assalto em Balneário Camboriú. A tentativa do crime aconteceu durante a madrugada do último sábado, 14, na avenida do Estado. Enquanto os suspeitos deixavam o local, o funcionário atacou um dos assaltantes, acertando diversos socos até derrubar o criminoso.

Segundo o relato do funcionário, o suspeito entrou na farmácia acompanhado de uma mulher, simulando estar armado, colocando a mão na cintura e ameaçando atirar caso o dinheiro do caixa não fosse entregue.

A vítima entregou a quantia de R$ 200 para a mulher, mas desconfiou que o assaltante não estivesse realmente armado e reagiu, entrando em luta corporal com o criminoso. Durante a briga, a vítima conseguiu desarmar o homem, descobrindo que o suposto revólver era, na verdade, uma barra de ferro. A mulher conseguiu deixar o local com o dinheiro.

O vídeo de uma câmera de segurança, que circula nas redes sociais, registrou o momento em que o balconista reage ao assalto. Confira a ação:

A Polícia Militar chegou logo após o ocorrido e o autor confessou a tentativa de roubo, alegando que conheceu a mulher na rua e a convidou para participar do crime. Ambos, vítima e criminoso, ficaram lesionados durante a luta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e o autor foi encaminhado a uma unidade hospitalar para atendimento médico. A vítima foi liberada no local.

A mulher envolvida no roubo ainda não foi localizada.

O autor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, assim como a barra de ferro utilizada no crime.

Leia também:

1. VÍDEO – Câmera registra atropelamento de idoso no Águas Claras, em Brusque

2. Havan está entre 150 maiores empresas do Brasil, aponta ranking do Valor Econômico

3. Mega-Sena: apostas de Brusque e Botuverá são premiadas no concurso 2775

4. Retorno ao Augusto Bauer é adiado, e Brusque x Amazonas será em Itajaí

5. Animais morrem incendiados dentro de galpão no Oeste de Santa Catarina

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: