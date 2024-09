Polícia Civil cumpre mandados e prende homem e mulher envolvidos com tráfico de drogas em Brusque

Um homem e uma mulher foram presos nesta quarta-feira, 18, em Brusque, suspeitos de cometerem o crime de tráfico e associação criminosa, nos bairros Guarani e Poço Fundo. A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigação Criminal de Brusque (DIC), com apoio da Delegacia da Comarca de Brusque, que cumpriu dois mandados de prisão e três mandados de busca e apreensão.

De acordo com a Polícia Civil, o homem detido tem 20 anos, enquanto a mulher 30. Os dois estariam associados a um outro homem, que já havia sido preso no mês de fevereiro deste ano, no bairro Poço Fundo, quando grande quantidade de droga havia sido apreendida.

Leia também:

1. VÍDEO – Câmera registra atropelamento de idoso no Águas Claras, em Brusque

2. Havan está entre 150 maiores empresas do Brasil, aponta ranking do Valor Econômico

3. Mega-Sena: apostas de Brusque e Botuverá são premiadas no concurso 2775

4. Retorno ao Augusto Bauer é adiado, e Brusque x Amazonas será em Itajaí

5. Animais morrem incendiados dentro de galpão no Oeste de Santa Catarina

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: