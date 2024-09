Havan está entre 150 maiores empresas do Brasil, aponta ranking do Valor Econômico

O ranking Valor 1000, edição 2024, coloca a Havan entre as 150 maiores empresas do Brasil. O levantamento leva em consideração informações financeiras das empresas. Entre as catarinenses, a Havan aparece na 8ª posição. Os dados foram divulgados na segunda-feira, 16.

No ranking, consta também um comparativo entre os dados coletados de 2022 e 2023. A Havan passou de 108º para 131º do levantamento neste período. O comércio varejista possui uma receita líquida de R$ 9,3 milhões.

O Valor 1000 está na 24ª edição. O relatório elege anualmente as 1 mil maiores empresas do Brasil, de acordo com a receita líquida obtida no ano anterior, neste caso 2023. Além disso, a pesquisa analisa 28 setores da economia.

No Brasil, ocupam as primeiras posições Petrobras, JBS e Raízen, enquanto Bunge Alimentos, BRF e Weg estão entre as maiores empresas catarinenses. Confira abaixo os rankings nacional e estadual.

Valor 1000 (empresas catarinenses)

1º Bunge Alimentos (11º no ranking nacional)

2º BRF (20º)

3º Weg (40º)

4º Aurora (64º)

5º Tupy (102º)

6º Engie Brasil Energia (114º)

7º Celesc (118º)

8º Havan (131º)

9º Cooperalfa (143º)

10º Grupo Koch (172º)

Valor 1000 (nacional)

1º Petrobras

2º JBS

3º Raízen

4º Vale

5º Vibra

6º Cosan

7º Marfrig

8º Ultrapar

9º Cargill

10º Grupo Carrefour Brasil

