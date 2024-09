Paróquia Santa Teresinha inicia novena em honra a padroeira nesta quarta-feira; confira programação

A Paróquia Santa Teresinha divulgou a programação da novena em honra a padroeira da comunidade. O evento deste ano também marca o Ano Jubilar. As celebrações começam no dia 18 de setembro e vão até o dia 29 de setembro, com a festa da padroeira sendo realizada no dia 1º de outubro.

Entre as atrações da programação está a realização de bingo e shows ao vivo, além da venda de alimentos.

Confira a programação:

Quarta-feira, 18 – 19h missa de abertura da novena com padre Anderson. Será realizada na Comunidade Matriz Santa Teresinha. Os noveneiros da noite serão Grupos de Oração (RCC) e Retiro talentos;

Quinta-feira, 19 – 19h30 missa e primeira novena, com padre Anderson. Os noveneiros serão da Paróquia São Luís Gonzaga e das Comunidades, e Acampamento e Movimento Emaús. Após a missa, haverá o tradicional cachorro quente;

Sexta-feira, 20 – 19h30 missa e segunda novena, ministrada pelo padre Jorge Gelatti. Como noveneiros, estarão no dia a Comunidade Santa Catarina, do Nova Brasília, Comunidade São Luís e Santa Zélia, da localidade do Azaleia e o Apostolado da Oração e o Pastoral do Batismo. Após a missa, haverá cachorro quente;

Sábado, 21 – 19h missa e terceira novena, com padre Mário José Raimondi. Os noveneiros presentes na data são da Comunidade São Francisco, da localidade do Ema II, e catequistas, assim como catequizandos e famílias. Na data, haverá x-salada e música com o Grupo JS Fandangueiro;

Domingo, 22 – 19h missa e quarta novena com padre Anderson. Como noveneiros estarão: Comunidade São Sebastião, do bairro Limoeiro, e o setor da Juventude da Paróquia. Após a missa, haverá cachorro quente;

Segunda-feira, 23 – 19h30 missa e quinta novena com padre Jacó Archer. Os noveneiros são: Comunidade Nossa Senhora Perpétuo Socorro, da localidade do Mineral, Comunidade Imaculada Conceição, da localidade do Planalto, Grupos Bíblicos em Família e Ação Missionária, e o Grupo Padre João da Cruz e Grupos de Idosos. Haverá cachorro quente após a missa;

Terça-feira, 24 – 19h30 missa e sexta novena com padre Nélio Schwanke. Noveneiros: Comunidade São Pedro, na localidade do Ribeirão Tavares, comunidade São João Paulo II, na localidade Cyro Gevaerd, a Pastoral Familiar e a Pastoral do Dízimo. Após a missa, haverá cachorro quente;

Quarta-feira, 25 – 19h missa e sétima novena com padre José Henrique. Noveneiros: Comunidade Nossa Senhora da Natividade, do bairro Limeira Baixa, e Ação Social Paroquial e Pastoral da Pessoa Idosa. Haverá cachorro quente após a missa;

Quinta-feira, 26 – 19h30 missa e oitava novena com padre Antônio Madeira. Noveneiros: Comunidade Nossa Senhora da Natividade, no bairro Limeira Alta, e Comunidade São José, da localidade da Boêmia, e o Terço dos Homens e Terço das Mulheres. Terá cachorro quente após a missa;

Sexta-feira, 27 – 19h30 missa e nona novena com Padre Anderson. Os noveneiros convidados são da Paróquia São Pedro, do Itaipava, comunidades e Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão. Após a missa, será realizado o bingo;

Sábado, 28 – 19h missa em ação de graças pelo Jubileu dos 50 anos. Serão convidadas as famílias que fazem parte da história da paróquia e empresários. Haverá show ao vivo com Leo & Fabiano após a missa;

Domingo, 29 – 10h missa solene com a presença dos festeiros. Serão convidadas todas as comunidades com uma criança representando o padroeiro (a). Na data, será realizado o almoço festivo, churrasco, roda da fortuna e show ao vivo;

Terça-feira, 1º – 19h30 Dia de Santa Teresinha. Será realizada missa solene, assim como o encerramento do Ano Jubilar dos 50 anos da paróquia. Serão convidados os coroinhas de todas as comunidades, assim como todas as mulheres com o nome de Teresinha. Haverá cachorro quente e bolo da padroeira.

