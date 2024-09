Vida pessoal e carreira política: conheça trajetória dos candidatos a prefeito de Botuverá

As campanhas dos candidatos a prefeito e vice de Botuverá encaminharam ao jornal O Município os currículos com as trajetórias pessoais, profissionais e políticas dos concorrentes ao Executivo municipal.

Disputam a prefeitura Nene e Alesc Venzon, candidatos a prefeito e a vice pela chapa MDB-PL, e Victor e Kaio, ambos do PP, candidatos em chapa PP-PSD. Confira abaixo os currículos.

Nene (MDB) é candidato a prefeito de Botuverá pela coligação Botuverá no Rumo Certo, formada por MDB e PL. Ele é casado com Arlete Marlene Costa, pai de Catia e Carla e avô de Gustavo, Alice e Cássia.

Trajetória profissional

O candidato foi agricultor, leiturista da Celesc por 13 anos em Brusque, Guabiruba e Botuverá, presidente da Cresol de Botuverá e postos de atendimento em Guabiruba, São João Batista e Vidal Ramos, além de exercer a presidência da Base Litoral das cooperativas Cresol de SC.

Trajetória política

Nene foi vereador entre 2000 e 2008, sendo presidente da Câmara de Botuverá entre 2000 e 2001. Exerceu o cargo de secretário de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Foi também prefeito de Botuverá por dois mandatos, entre 2013 e 2020. Atuou como assessor parlamentar do deputado licenciado Jerry Comper e exerceu a função de coordenador regional de Infraestrutura no Vale do Itajaí.

Alesc Venzon (PL), candidato a vice-prefeito

O candidato a vice-prefeito de Nene é Alesc Venzon (PL). Ele é casado com Adelita Molinari Venzon e pai de Alex Douglas e Gustavo Alexandre.

Trajetória profissional

Alesc Venzon atua como comerciante.

Trajetória política

O candidato está em seu segundo mandato como vereador. Foi eleito pela primeira vez em 2016 e reeleito para o cargo em 2020.

Victor (PP) é candidato a prefeito de Botuverá pela coligação Renovação, é Hora de Mudança, formada por PP e PSD. Ele é filho de José Valdir e Catarina, casado com Vanessa e pai de Emili e Emanuelli.

Trajetória profissional

Victor trabalhou na roça até os 20 anos. Quando jovem, trabalhou em fiação, foi vendedor de materiais de construção e atuou em escritório de contabilidade. É graduado em Ciências Contábeis pela Uniasselvi e pós-graduado em Contabilidade Pública. Foi também diretor de compras e financeiro no comércio em Brusque. Quando voltou a Botuverá, trabalhou em comércio e caixa de posto de combustíveis. Atualmente, é contador da Secretaria de Saúde de Brusque.

Trajetória política

O candidato é vereador de Botuverá, eleito para o cargo em 2020.

Kaio (PP), candidato a vice-prefeito

O candidato a vice-prefeito na chapa de Victor é Kaio (PP). Ele é natural de Botuverá, tem 28 anos, e é filho de Jorge e Solange.

Trajetória profissional

Kaio iniciou a carreira profissional em negócio de família. Em 1998, o pai montou um minimercado em uma sala anexa à casa, negócio que se expandiu em 2000. Kaio trabalha desde os 12 anos no ramo, sendo que em 2015 assumiu como proprietário da empresa. É graduado em Tecnologia em Gestão Comercial pela Unifebe.

Trajetória política

Disputa a primeira eleição.

