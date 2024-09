Teste do pezinho na UBS: crianças com suspeita de deficiência continuarão sendo encaminhadas à Apae de Brusque

Após a secretaria de Saúde de Brusque informar que a coleta do teste do pezinho passaria a ser realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, alguns pais entraram em contato com o jornal O Município para esclarecer dúvidas. A principal preocupação deles era saber se as UBSs também realizariam a identificação e o rastreamento de possíveis deficiências nas crianças, como era feito anteriormente na clínica onde o exame era realizado.

Questionada sobre o assunto, a secretária de Saúde do município, Thayse Rosa, explicou as crianças continuarão recebendo o mesmo nível de atendimento e atenção dos profissionais quanto a essas questões.

Segundo ela, a coleta segue as orientações dos protocolos do Ministério da Saúde, ou seja, após a coleta já é agendada a primeira consulta de puericultura, até a primeira semana de vida da criança.

“Assim como pré-natal é importante, o acompanhamento deve seguir nas consultas de puericultura. Nestas consultas os marcos do desenvolvimento da criança são avaliados, qualquer suspeição ou atraso será encaminhado para acompanhamento conjunto da Apae”, disse a secretária.

Thayse também explica que caso o atraso no desenvolvimento da criança não seja de neurodesenvolvimento e sim outras condições de saúde, ela pode ainda ser encaminhada para pediatra ou, se necessário, outros profissionais.

Calendário

O Ministério da Saúde recomenda um calendário de consultas de puericultura para crianças até aos 2 anos de idade.

No primeiro ano de vida, recomenda-se um mínimo de sete consultas de rotina, confira calendário de consultas:

Na primeira semana;

No primeiro mês;

No segundo mês;

No quarto mês;

No sexto mês;

No nono mês;

No décimo segundo mês;

Já no o segundo ano de vida, recomenda-se duas consultas:

No 18º mês;

No 24º mês.

“A partir dos 2 anos de idade, recomenda-se consultas anuais, próximas ao mês do aniversário”, diz Thayse.

Entenda a mudança

A iniciativa de realizar o teste do pezinho nas UBSs, segundo a secretária, visa trazer o exame para mais perto das casas dos moradores, facilitando o deslocamento e melhorando a cobertura e indicadores no município.

Além disso, a secretária destaca que antes a prefeitura contratava o serviço da Apae via convênio, sendo um dos poucos municípios que não realizava a coleta na UBS, o que já é uma política pública no Brasil há décadas.

“Todos os municípios realizam essa coleta em suas unidades básicas. Qual é o impacto disso? Deixávamos de receber alguns recursos porque estávamos terceirizando e conveniando. Além disso, com essa prática, não ofertávamos o programa Mãe Catarinense, por exemplo”.

Mãe Catarinense

O teste Mãe Catarinense, citado por Thayse, abrange as mesmas análises realizadas pelo Teste da Mãezinha, garantindo que o Programa de Prevenção das Hemoglobinopatias promova ações focadas no cuidado da gestante e do recém-nascido já no primeiro ano de vida.

Por meio desse teste, as gestantes de Santa Catarina têm o direito de realizar gratuitamente o exame para a detecção precoce de hemoglobinopatias, como a Doença Falciforme e a Talassemia Major, além de ter acesso ao tratamento adequado para os casos identificados. “Sob gestão 100% municipal, temos tudo para incluir Brusque nesse teste”, conclui Thayse.

Teste pode identificar doenças

O Teste do Pezinho, tecnicamente conhecido como Triagem Neonatal, é um exame simples e rápido, realizado geralmente entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê.

Através de uma pequena punção no calcanhar do recém-nascido, coleta-se uma amostra de sangue que é enviada para análise laboratorial, visando identificar precocemente o risco de desenvolvimento de doenças metabólicas. Para que o teste tenha sucesso é importante realizar a coleta no tempo ideal.

Esse teste é capaz de identificar precocemente diversas doenças, como a fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, fibrose cística, entre outras.

Assista agora mesmo!

Danceteria Komitte reuniu jovens dos anos 1990 e 2000 em diversas festas temáticas: